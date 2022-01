La tasa de mortalidad por covid en México es 4.1 veces mayor que la mundial, asegura especialista

La tasa de mortalidad oficial por Covid-19 en México es 3.4 veces mayor que la tasa a nivel mundial; sin embargo, si se corrige el subregistro de casos y defunciones, es 4.1 veces mayor, informó Andreu Comas, profesor investigador de la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, agregó que la tasa de letalidad para México está entre 0.4% y 0.6%, mientras que a nivel la mundial está en 0.6%.

"Qué quiere decir, que se nos mueren los mismos que a nivel mundial, lo preocupante en nuestro país es la tasa de mortalidad, cuántas personas se nos mueren por 100 mil habitantes, y aquí sí estamos muy mal", expresó.

Dijo que oficialmente ocupamos el lugar número 25 en la lista Johns Hopkins; sin embargo, si se utilizan los datos del Inegi estaríamos en el tres y si se utiliza cualquiera de las correcciones señaladas previamente, México tendría una tasa de mortalidad cuatro veces la tasa de mortalidad del planeta.

Esto se explica, aseguró, por diversos factores: el mal manejo de la pandemia, la no detección temprana, el no aislamiento adecuado que estimula la propagación continua de los casos de covid, así como la mala reconversión hospitalaria, el desmantelamiento del seguro popular, la falta de medicamentos, la alta prevalencia y falta de atención a enfermedades crónicas, el mal manejo mediático de la pandemia, además no ha habido una estrategia de vacunación efectiva, y se perpetúa la trasmisión del virus porque el gobierno considera que no es relevante.

Respecto al regreso a clases, afirmó que no puede ser nacional, debe ser evaluado ciudad por ciudad, ya que hay algunas que se encuentran en condiciones para volver a las aulas, pero hay otras que no.

