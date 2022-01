Comisión Especial del Senado recibe 12 denuncias contra el gobierno de Veracruz

En menos de 15 días, la Comisión Especial del Senado, creada tras la detención del secretario técnico José Manuel del Río Virgen, ha recibido 12 denuncias de casos de violaciones graves por parte de autoridades en Veracruz.

Durante la primera sesión pública de la comisión presidida por el senador Dante Delgado (MC) se notificó también que Del Río Virgen, preso acusado de homicidio en el penal de Pacho Viejo, Veracruz, padece malas condiciones, ya que solamente le dan de comer una sola vez al día y duerme hacinados con 27 presos más en una celda de cuatro por cuatro metros.

El senador Delgado reiteró que el caso del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado es una persecución política en la que se ha violado el debido proceso.

Además han recibido otros casos como el de Yoli García Álvarez, excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), quien está presa también en Pacho Viejo desde 2020, acusada de haber nombrado a personal del órgano interno de control, sin tener atribuciones para ello.

Acusan a juez por presuntas anomalías en el caso de José Manuel del Río

También revisan el caso del exalcalde del municipio de Tierra Blanca, Tito Delfín, quien está preso en Pacho Viejo. Asimismo, la comisión especial recibió el caso del edil electo del municipio de Lerdo de Tejada, Ángel Vichy, quien fue detenido en diciembre pasado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Cámara Alta: Investigan abusos en Veracruz

Por su parte, el senador Eduardo Ramírez (Morena) detalló que habló por teléfono el día de ayer con José Manuel del Río Virgen, quien le informó que su capacidad de resistencia es muy amplia para sortear estar preso.

"Voy a resistir, soy plenamente inocente y no tengo nada de que arrepentirme. Se lo he dicho a mi familia, a mi esposa e hijos", citó Ramírez a Del Río.

El secretario técnico de la Jucopo del Senado aseguró que está en calman, pero pidió a los senadores que no lo dejen solo, además apeló a la generosidad de los impartidores de justicia para que tomen en cuenta sus pruebas.

"Me preocupa que el tiempo pase pero no será la primera batalla que he de sortear. Estoy muy en paz. Me han hecho pasar momentos muy incómodos. Voy a resistir, soy inocente", afirmó.