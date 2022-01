"¿Para qué quiero las estatuas?": AMLO agradece a Atlacomulco pero pide no se levanten figuras en su honor

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció en la Mañanera a los habitantes de Atlacomulco por haber edificado una estatua en su honor; no obstante, el mandatario pidió que no construyan esculturas de él, e incluso no se ponga su nombre en alguna calle, escuela, biblioteca, ni parque ya que aseguró no gustarle el culto a la personalidad.

“Los quiero mucho y les agradezco su iniciativa. Son mis amigos del alma como millones de mexicanos, nos queremos mucho y amor con amor se paga, pero tomen en cuenta de que yo he expresado de que no quiero que pongan a calles, parques a bibliotecas o escuelas, mi nombre. No quiero tampoco que me levanten ninguna estatua, no quiero nada de eso, lo he expresado varias veces”.

El jefe del Ejecutivo aseveró que si los responsables de la escultura le hubieran preguntado sobre el plan, seguramente habría tratado de convencerlos de desistir. Además les envió un mensaje de fraternidad luego de que la estatua fuera derribada.

“Si ellos me hubiesen preguntado seguramente le hubiera convencido, pero ellos mandaron a hacer una estatua que derribaron, lo que lo hayan hecho eso es secundario, lo importante es decirles que no se sientan mal, les agradezco mucho por su buenas intenciones, pero que también me hagan caso porque no me gusta lo que tenga que ver con la vanidad, el culto a la personalidad", afirmó el presidente.

AMLO se confiesa todos los días, afirmó

El mandatario señaló que está muy seguro de lo que hacen en su administración y dijo sentirse muy feliz, “Todos los días me confieso con el Tribunal de mi conciencia y me siento muy satisfecho de tenerle amor al pueblo”, precisó, y agregó que coincide con su ex homólogo Lázaro Cárdenas en tenerle amor al pueblo.

“Si hay algo que le admiro al presidente Lázaro Cárdenas es eso, el profundo amor que él tenía al pueblo de México. El presidente que más amó al pueblo de México, sobre todo a los humildes, eso es muy íntimo, esa es mi recompensa, eso no lo cambio por nada y que dejemos a la gente sin necesidad de que se pongan estatuas o que las calles lleven mi nombre”.

Así tumbaron la estatua de AMLO

Durante las primeras horas del pasado 1 de enero de 2022, fue derribada la estatua del presidente López Obrador, que había sido develada en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, cuna del PRI y del llamado “Grupo Atlacomulco”.

El miércoles pasado, simpatizantes de Morena develaron el monumento en honor al mandatario, los cuales estuvieron acompañados por el alcalde Roberto Téllez Monroy, primer presidente municipal de otro partido diferente al PRI.

Las autoridades locales investigan el hecho. Foto: Twitter

La escultura fue elaborada en cantera y está ubicada sobre la Avenida Isidro Fabela, una de las principales vialidades del municipio. La estatua tiene la figura del presidente López Obrador de pie, sobre una base de color blanco, con una placa donde se señala el nombre completo del primer mandatario con su periodo de gobierno 2018-2024.

Sin embargo, usuarios de redes sociales difundieron imágenes donde se observa el cuerpo de la escultura tirada en el piso, sin la cabeza. Ante ello, la alcaldesa entrante, Marisol Arias Flores, dio a conocer la postura oficial tras la polémica desatada en torno al hecho donde aseguró que inició una indagatoria para esclarecer el caso. “Se dará seguimiento de manera formal ante la autoridad competente a la indagatoria para esclarecer los hechos”, informó.

SEGUIR LEYENDO:

AMLO reitera asilo a Julian Assange y revela que envió carta a Trump para exonerarlo, ¿qué le respondió el mandatario?

Rosa Icela Rodríguez informa sobre artículos entregados de manera gratuita en Tianguis del Bienestar

RMG