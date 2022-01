Guardia Nacional y Policía Estatal realizan operativo en Cereso de Colima

Esta mañana, se reportó una fuerte movilización por parte de personal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, agentes de la Policía Estatal, de la Fiscalía General del Estado, militares de la 20 Zona Militar, así como elementos de la Guardia Nacional, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Colima, como parte de los operativos al interior de las instalaciones, a fin de evitar nuevos enfrentamientos como el registrado el martes.

De acuerdo con información oficial, dicho evento dejó hasta el momento 9 fallecidos y 4 heridos debido al enfrentamiento entre grupos antagónicos al interior del penal.

Durante el primer operativo, se decomisaron teléfonos celulares, diversas armas punzocortantes y un arma de fuego, de la cuál se desconoce su calibre. Sobre los resultados de este segundo operativo, no se ha emitido información al respecto.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Manuel Llerandi Ruiz, a través de la rueda de prensa “Diálogos por la Transformación”, informó que, se encuentran revisando la cantidad de custodios que trabajan en el Cereso, los procesos de control-confianza y las necesidades de infraestructura, asimismo, puntualizó se ha mantenido informados a los familiares de los internos a través de la Dirección General del Cereso, también, desde la Secretaría de Salud Estatal sobre las condiciones de quienes resultaron heridos.

Elementos de seguridad realizaron operativo en Cereso de Colima

FOTO: Especial

“Lo que sí puedo decir con contundencia es que desde que asumimos el cargo, al menos en dos ocasiones se han detectado el lanzamiento de paquetes desde el exterior, mismos que en su momento, ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía para la investigación correspondiente”, puntualizó.

Dijo que actualmente solo 4 internos son atendidos por las heridas que tuvieron en la riña, todos con pronóstico reservado. Aclaró que no fue un atentado contra policías, ni un intento de motín.

“También es muy importante decir que, lo que pasó el día martes en el Cereso, no fue un motín, fue una riña entre y fue un enfrentamiento entre custodios, no fue un intento de escape, no fue un atentado contra los custodios o contra la policía, no hay custodios ni policías heridos”.

