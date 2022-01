Comuneros bloquean carreteras en Los Reyes, Michoacán, exigen la aparición de un joven secuestrado

Comuneros de la localidad de Zacán, en el municipio de Los Reyes, Michoacán, bloquean por tercer día consecutivo carreteras de acceso para exigir la aparición de Ricardo Alcántar Sandoval, joven no localizado desde el lunes pasado.

Los habitantes afirmaron que cercarán carreteras y brechas que comunican con la comunidad para ejercer presión en las autoridades y que éstas informen los resultados de las investigaciones por la desaparición del lugareño.

"Va a seguir tapado, no se va a abrir ni se le va a dar paso a nadie sea de dónde sea, sea del pueblo que sea, no se le va a dar preferencia a nadie. Así se pueda morir un cabrón ahí, allí se va a morir, no habrá paso ni para enfermos", advirtieron los organizadores de los bloqueos.