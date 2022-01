Morena deja fuera de la agenda parlamentaria las prioridades de AMLO

La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados descarta que las reformas político-electoral y de la Guardia Nacional, ambas prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Congreso, salgan en el nuevo periodo de sesiones que inicia el próximo 1 de febrero.

En entrevista con El Heraldo de México, la vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Aleida Alavez, señaló que por tratarse de un periodo de sesiones corto y, en medio de un proceso electoral, así como la falta de iniciativas integrales sobre ambos temas, las reformas político-electoral y de la Guardia Nacional no serán parte de la agenda parlamentaria de la bancada en este periodo ordinario que está a ocho días de iniciar.

“De esas (reforma político electoral y Guardia Nacional) no hay iniciativa, entonces, para no inventarse nada, y además tenemos ya un aproximado de 45 dictámenes pendientes ya de discusión, es a lo que nos tenemos que abocar, a las minutas, a lo que ya está procesado y que quedó pendiente del periodo anterior, que son 45 dictámenes. Entonces, entre violencia contra las mujeres, medio ambiente, estamos recibiendo la minuta, que también va a ser muy importante para la legislatura del Senado, de la Ley de Movilidad esa ya la recibimos y vamos a empezar reuniones de acercamiento la próxima semana y va a ser un tema que bien podríamos sacar adelante este periodo” señaló la vicecoordinadora.

Argumentó que esto se debe a que es un periodo muy corto, por lo que darán atención a las propuestas que ya están en proceso, además de que la prioridad es la Reforma Eléctrica, que en este momento se discute en parlamento abierto.

“No hay actualmente una iniciativa como tal presentada de manera integral, por eso tendremos más tiempo de hacer una revisión más acabada. En este momento de lo que estamos haciendo una revisión a conciencia y a detalle es de la Reforma Eléctrica”, recalcó la líder parlamentaria.

En este sentido, rechazó que haya temor de Morena de que la propuesta presidencial se debilite o pierda consensos luego de los comentarios de autoridades de Estados Unidos sobre el tema. La secretaria de Energía del vecino país externó abiertamente la preocupación del gobierno del presidente Joe Biden, sobre la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La visita de la secretaria de Energía (Jennifer Granholm) fue para tranquilizar inquietudes. No hay expropiaciones en esta reforma, directas o indirectas, al sector privado. Yo creo que saludó muy bien la propuesta, por lo que supe, la secretaria de Energía y finalmente estamos tranquilizando a todos los sectores, que no se está privilegiando a uno por encima de otro, más bien estamos mirando por un equilibrio que le corresponde al Estado hacer en esta materia”, sostuvo Alavez.

Respecto a las dos reformas pendientes de la presentación de iniciativas, reiteró que buscarán tener productos legislativos integrales. “Es un periodo muy corto, no es que no sean prioritarias, pero hay otras que ya se vienen procesando y que además tenemos que atender con mucha, mucha puntualidad. Sí es importante, claro, el tema de la Guardia Nacional y la Reforma Electoral, pero no hay actualmente una iniciativa como tal presentada de manera integral. Yo creo que todavía tendremos más tiempo de hacer una revisión más acabada”, señaló la vicecoordinadora de Morena.

