Malísima y mentirosos, así calificó Manuel Bartlett a los opositores de la reforma eléctrica

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett calificó de “malísimos” y de “mentirosos” a los expertos que participan en los foros de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que no han podido refutar los argumentos de la iniciativa.

“Qué me parecen los en contra? Pues muy mal, son malísimos, son muy mentirosos, la iniciativa del presidente es muy clara, la exposición de motivos, no han hecho la menor crítica a ella, se van a decir que la energía sucia y que las energías limpias… son mentiras, no han podido de ninguna manera refutar los argumentos del Presidente de la República en la iniciativa. No traen (argumentos)”, señaló en una breve entrevista en el Palacio de San Lázaro.

Lo anterior, al ser cuestionado sobre las declaraciones de los ponentes en contra, entre ellos las del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Barnés de Castro, quien llamó a no aprobar la iniciativa presidencial y alertó que representa un grave peligro para el sector, los inversionistas y la economía del país.

“Yo creo que la apertura de la Cámara de Diputados es amplísima, hay toda clase de posibilidades de participación, está abierta a todos los sectores, a todos los interesados, de manera que es un parlamento abierto de verdad”, señaló el funcionario que el pasado miércoles participó en el tercer día de mesas temáticas sobre la reforma presidencial.

En su momento, al posicionar sobre la reforma, afirmó que la reforma no implicará apagones generalizados en el país, toda vez que la CFE asumirá el control inmediato del Sistema Eléctrico Nacional, el mismo día que se apruebe la reforma constitucional.

