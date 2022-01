AIFA: inició la venta de boletos para volar en Viva Aerobus desde el nuevo Aeropuerto de Santa Lucía

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y, en el caso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las obras insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha llegado el momento de abrir sus puertas y comenzar con las actividades.

Y es que la aerolínea mexicana Viva Aerobus, en su página oficial, ha comenzado a vender boletos para despegar desde la base de Santa Lucía hacia ciudades como Guadalajara y Monterrey.

Respecto a la inaguración del AIFA, el titular del Ejecutivo, desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, ha informado que será el próximo 21 de marzo.

De acuerdo con una consulta que hizo Heraldo Media Group, el viaje sencillo a la Perla Tapatía tendrá un costo de 469 pesos. Por otro lado, el vuelo hacia la "Sultana del Norte" saldrá en 179 pesos.

Costo de un vuelo sencillo a Guadalajara desde Santa Lucía

(Foto: Página Oficial de Viva Aerobus)

La aerolínea ha aclarado que las nuevas rutas serán adicionales a los vuelos que opera desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Costo de un vuelo sencillo a Monterrey desde Santa Lucía

(Foto: Página Oficial de Viva Aerobus)

“Viva Aerobus recuerda que su modelo de negocios le permite operar simultáneamente en múltiples aeropuertos de una misma ciudad o región”, aseguró en un comunicado.

Cabe señalar que en los precios anteriormente mencionados no viene incluida la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA). De acuerdo con el sitio, el TUA para Guadalajara es de 730 pesos y para Monterrey de 881 pesos.

SEGUIR LEYENDO

Ingresan a AMLO al Hospital Militar: este es el informe oficial