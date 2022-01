Continúan las largas filas en Naucalpan para pagar el predial

Luego de una semana de que arrancó el pago de impuesto predial en el municipio de Naucalpan, se siguen observando largas filas en las receptorías y carpas instalados por el ayuntamiento, donde los ciudadanos hacen hasta tres horas para poder cumplir con el trámite.

En el Centro Cívico de Satélite, los vecinos tienen que llegar desde las 6:30 de la mañana para formarse; y esperar una de las 400 fichas que los funcionarios de la Tesorería Municipal empiezan a repartir a partir de las 8:00 de la mañana.

“Es un desorden. Yo viene ayer, pero no alcancé ficha, sin embargo estuve formado más de una hora, solo para que me dijeran cuánto tenía que pagar. Me pidieron regresar hoy a las 7:00 de la mañana para tener ficha, llegue a esa hora, pero salí casi a las 10:00. Nunca había visto esto”, comentó el vecino Pablo Guadarrama.

“Nos tienen en el frío por dos horas, la mayoría de la gente que está formada somos personas de la tercera edad. Nosotros llegamos antes de las 7:00 para salir pronto, pero no se vale que no citen temprano, pero nos empiecen a recibir más de una hora y media después; no están organizados”, comentó una vecina de la Florida.

“Por lo menos cumplen con las medidas para prevenir el contagio. Luego de que estuvimos formados nos pasaron a un salón a esperar, sin ventilación, pero me tranquilizó ver que están sanitizando. El problema y la molestia es el tiempo que nos hacen perder”, comentó la señora Alicia de Ciudad Satélite.