Choque entre diputados y el CCE escala; se acusan de “mentirosos”

La ausencia del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salzar Lomelín, en el tercer foro de parlamento abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica provocó un choque entre la agrupación de empresarios y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, al punto de acusarse entre ellos de “mentirosos”.

15 horas horas después del foro, jueves a las 9:01 horas el CCE justificó que Salazar Lomelín no participó en el mismo porque los diputados le cancelaron 10 minutos antes de iniciar.

“La ponencia de ayer de @CSalazarLomelin en el #ParlamentoAbierto se programó de manera virtual ya que estaba fuera del país. Su ausencia se debió a la cancelación que los organizadores hicieron 10 min. antes argumentando que no se permitiría el esquema hibrido en el evento.

Sin embargo, la Jucopo que encabeza Rubén Moreira Valdez contestó a través de un comunicado desmintiendo al CCE.

“Carlos Salazar miente al señalar que 10 minutos antes del evento se le canceló, puesto que 1) la fecha original para su participación era el martes 18 de enero, 2) él directamente solicitó el cambio para poder acudir a la Cámara el siguiente día y 3) todos los demás ponentes, salvo él, acudieron en tiempo y forma al foro del día 19 de enero.

“Si fuera verdad lo que señala Carlos Salazar, no se hubiera modificado el calendario, que, cabe precisar, sigue su curso para recibir a las personas ponentes conforme a lo previsto por el pleno de la Cámara de Diputados”, señaló.

Los diputados también argumentaron que el pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de la Jucopo, aprobó un calendario de trabajo de los foros, que se puede consultar en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/ene/20220107-A.pdf, en el que se acordó que la mesa en el que participaría Salazar Lomelín sería el martes 18 en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, aseguraron que a petición del mismo CCE se cambió para ayer, a fin de que pudiera participar el presidente de esa agrupación.

Cabe señalar que los legisladores evidenciaron que fueron “plantados” por el CCE durante el foro del miércoles de las 17 horas, en el que Salazar Lomelí debatiría la propuesta del reforma del Ejecutivo con Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero por parte del sector empresarial solo asistió José Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

“Le agradezco mucho que usted (Abugaber) esté aquí, pero no fue el único invitado del sector empresarial, y no está mal decirlo, porque usted lo puso sobre la mesa, pero este Foro se cambió de hora, de día, para que estuviera aquí el Consejo Coordinador Empresarial, y sencillamente no se presentaron, así como otros invitados que se hicieron”, dijo el diputado priista y presidente de la Jucopo, Rubén Moreira.