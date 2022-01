Nombramiento de Pedro Salmerón confirma el pacto patriarcal en el gobierno, asegura feminista

Isabel Mateos, activista y exestudiante del ITAM que hizo público el acoso que sufrió por parte de Pedro Salmerón, aseguró que el funcionario fue denunciado formalmente en 2019, cuando daba cátedra en esta institución.

La feminista aseguró que se tiene evidencia de parte de muchas mujeres sobre varias conductas inapropiadas realizadas por el funcionario.

Destacó, en entrevista con Salvador García Soto, que las estudiantes del ITAM han alzado la voz en contra de él en diversas ocasiones y nunca ha buscado dar réplica de estos comentarios.

Pide AMLO a Pavlovich y Aysa que definan si salen del PRI; sobre Salmerón dice que no hay denuncias

"El no merece ese nombramiento porque no está diciendo el gobierno a las víctimas que nuestras denuncias no importan", dijo.