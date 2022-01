Megafraude Infonavit sin resolver; problemas crecen en Nayarit

Han pasado tres años del llamado megafraude Infonavit, con el que se despojó de viviendas, mediante juicios ficticios, a más de 60 mil derechohabientes de distintos estados, y aún no hay sentencias y por el contrario, los problemas crecen.

El 13 de diciembre de 2018, la Fiscalía General de Nayarit anunció el inicio de investigaciones penales en contra del ex titular del Poder Judicial de Nayarit, Pedro Antonio “N” así como del titular de la sala civil Jorge “N” y otros trabajadores judiciales involucrados.

En diciembre pasado, uno de los afectados, Filiberto Villalobos, fue notificado de la devolución de su vivienda tras la resolución de un juez civil. Sin embargo, declaró que no podía tomar posesión de ella, porque la familia que la ocupó también pagó al Infonavit sus derechos, con lo que hay un segundo conflicto: garantizar que quienes poseyeron las viviendas no se conviertan en nuevas víctimas.

En enero de 2021 logró la devolución física de la casa pero la familia que pagó al Infonavit en 2015 por ella, no recibió nada a cambio y entró en conflicto.

Respecto a ese caso, en 2015 la fe notarial 3307 del notario Antonio Herrera López, avalaba que la vivienda era traspasada en propiedad de una mujer que pagó 281 mil pesos a la promotora de inversión de capital variable "A Terceros, Vivienda y Equipamiento", que trabajaba con el Infonavit para subastar viviendas.

Por esta situación, el ahora ex notario Herrera López fue sentenciado a 3 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos, falsificación de certificaciones y fraude; los cuales reconoció en un juicio abreviado y acepto colaborar con la fiscalía estatal por lo que pagó 2 millones de pesos como parte de la reparación del daño, con lo je quedó en libertad, al igual que dos de sus trabajadoras de la notaría en San Blas, que logran conmutar su pena de un año y medio de prisión.

“A mí ya me resolvieron, el Infonavit es el que les tiene que resolver a las personas que estaban viviendo ahí porque me imagino que también le compraron el crédito al Infonavit en aquel momento para que haya procedido la compraventa en esos juicios ficticios”, dijo Filiberto Villalobos sobre el caso.

Se conoce que el juicio en el que perdió su vivienda Villalobos Quintero, junto con 25 mil personas, fue uno hipotecario especial, el 297/2014, integrado por 221 tomos; dónde se da a conocer que este número de personas fueron notificadas en un mismo domicilio en Compostela y se les declaró en rebeldía al no responder los citatorios, coloque a partir del 16 de junio dice año inició la compra venta irregular de viviendas.

El 10 de octubre de 2013, el entonces presidente del Poder Judicial, Pedro Antonio Enríquez Soto firmó un convenio de economía procesal con el Infonavit para lograr la recuperación de cartera vencida del instituto, pero se supo que se realizaron más de 60 mil Juicios relacionados con viviendas de los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco, entre 2013 y 2018.

Actualmente permanecen en prisión 2 ex magistrados - el ex presidente del Poder Judicial de Nayarit, Pedro Antonio "N" y el ex magistrado de la sala civil, Jorge Ramón "N"- y algunos servidores públicos de Poder Judicial de Nayarit esperando la conclusión de plazos legales para las audiencias del proceso penal; pero no se ha tocado a ningún ex titular o representante legal del Infonavit, que fue la instancia que firmó el convenio de economía procesal, Pero además sobre el que pasan todos los movimientos de asignación de vivienda.

