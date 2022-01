Pruebas Covid comercializadas en redes sociales no son útiles; advierte Oliva López Arellano

Nueve tipo de pruebas COVID, que ha identificado la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México su comercialización en redes sociales y no están avaladas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), no tienen garantía de ser útiles.

Así lo advirtió la titular de la Secretaría de Salud local, Oliva López Arellano, quien llamó a la población a no adquirir este tipo de test.

“No tienen autorización de COFEPRIS, que es el elemento fundamental para tener una validación nacional de que es una prueba que cumple con todos los requerimientos de seguridad sanitaria, posibilidad de identificar correctamente lo que ofrece identificar, es una alerta para que no se compren estas pruebas por vía internet, grupos de chat, porque no hay certidumbre, y también en particular estas nueve marcas no tienen registro de COFEPRIS”, dijo.