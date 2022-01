CAADES ofrece almacenar cosecha de frijol para evitar venta de desespero ante incertidumbre de comercialización

Ante la incertidumbre, especialmente de precios para la ya cercana cosecha de frijol en Sinaloa, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa apoyará a los productores con sus bodegas para almacenar el grano, hasta por un mes, para con ello estar en condiciones de tener mejores condiciones de mercado.

Gustavo Rojo Plascencia, presidente de la CAADES, reconoció que de momento algunos productores que están próximos a cosechar el frijol están siendo presionados para entregarlo a un precio que no les representa posibilidad de obtener utilidades y subsanar sus costos de operación, por lo que la organización que preside gestiona apoyar a sus agremiados con el almacenaje del grano en óptimas condiciones para evitar que se desesperen y lo vayan a malbaratar.

El dirigente agrícola del sector privado de Sinaloa informó que se está trabajando y en breve se tendrá una reunión con los organismos que integran la CAADES con la finalidad de para brindar ofrecer las bodegas de las asociaciones de agricultores para que los productores puedan guardar su frijol cuando menos por un mes sin costo, y que no se desesperen para que no tengan la necesidad de vender prematuramente o en un desespero que no tengan en donde guardarlo.

Consideró esencial esperar un poco para buscar un buen nivel de precio, un buen comprador y esperar tener mejores niveles de precios, lo que ha funcionado en el pasado.

Rojo Plascencia precisó que la cosecha de frijol de Sinaloa, debe tener un buen precio, aunque no se atrevió a mencionar un monto pero, dijo, sustenta sus palabras señalando que fue poca la superficie sembrada y no se alcanzarán los niveles de producción estimados por lo que habrá poca oferta, lo que deberá beneficiar al productor en el precio de su cosecha.

mgm