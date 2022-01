San Luis Potosí posterga una semana más el regreso a clases presenciales

En lo que ya representa la peor ola de contagios por la Covid-19 en San Luis Potosí, el regreso a clases presenciales que fue postergado dos semanas y estaba programado para el próximo lunes, será pospuesto una semana más, es decir hasta el lunes 24 de enero anunció este jueves el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona.

Sin embargo, pese a que San Luis Potosí vivió su peor jornada de contagios desde que comenzó la pandemia con mil 505 nuevos casos positivos, el mandatario potosino señaló que la medida de alargar una semana más el regreso a clases presenciales se debe a las jornadas de vacunación de 68 mil maestras, maestros y personal del sector educativo que, calculó, estaría culminando hasta el sábado.

“La recomendación de la Secretaría de Salud es que tengan tres, cuatro días para que les haga efecto y no después vayan al salón de clases y vayan a ser infectados por un niño”, expresó en entrevista este jueves al inaugurar la primera tortillería subsidiada por su gobierno en la capital potosina.

Gallardo Cardona mencionó que aceleraron la aplicación de la vacuna al sector educativo, ya que estaba programada para continuar incluso la semana entrante, lo que llevaría a que el regreso a clases presenciales se extendiera hasta febrero.

“No va a ser así, vamos a regresar a clases de este lunes al otro, pero ya no hay prórroga de otro tipo, regresamos a clases porque regresamos, ya tenemos el 80 por ciento de las escuelas sanitizadas y regresaremos a clases con el 100 por ciento de maestros vacunados”, indicó.

En tanto, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud detalló que los mil 501 nuevos contagios se registraron en 42 de los 58 municipios de la entidad y tan sólo en la capital y Soledad de Graciano Sánchez se detectaron 794; del total 890 fueron mujeres y 611 hombres de entre uno y 95 años de edad, de los cuales 879 tenían esquema completo de vacunación y 68 incompleto.

Además se registró la muerte de dos hombres, uno de 38 y el otro de 82 años de edad, uno vacunado y el otro no, con los que se acumulan 7 mil 005 decesos durante la pandemia.

Aún permanecen 159 pacientes hospitalizados, de los cuales 95 están graves y 13 intubados.

Pese a este panorama, el gobernador potosino señaló que no les preocupa, incluso si llega la entidad potosina en los próximos días al primer lugar nacional, porque no hay hospitales saturados, no hay escasez de oxígeno y el 90 por ciento de la población ya cuenta con la vacuna contra la Covid-19, lo cual indica que su administración ha hecho un manejo adecuado de la pandemia, lo que aseguró, la anterior administración no hizo y los responsabilizó de las miles de muertes que pudieron haberse evitado.

“Que no nos asuste, quiere decir que nosotros hicimos las cosas a tiempo y todas estas pruebas que estamos haciendo en todo el estado estamos parando el virus, por eso es que casi no hemos tenido ni una muerte y tenemos los hospitales vacíos”, puntualizó Gallardo Cardona.

