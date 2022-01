Arquidiócesis de San Luis Potosí acusa a las fuerzas federales de inacción ante ola de violencia

Para la Arquidiócesis de San Luis Potosí la inacción de las fuerzas federales ante una creciente violencia de los cárteles y la impunidad, han convertido a México en un paraíso criminal y se pronunció porque el presidente Andrés Manuel López Obrador defina su posición si está con los criminales o con el pueblo, mientras que al gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona le pidió solicite el refuerzo de Guardia Nacional y Ejército para combatir con más eficacia a la inseguridad.

El vocero de la Iglesia Católica potosina, Juan Jesús Priego Rivera señaló que, ante un escenario de guerra como el que se vive en gran parte del país, es imperioso que la fuerza del Estado actué con la misma severidad de fuego con la que actúan los criminales, sin embargo lamentó que la instrucción superior sea no actuar y con ello ha quedado demostrado que los abrazos son necesarios entre la población, pero que es ésta también la que también recibe los balazos.

Aseveró que el problema es que “México es muy atractivo para delinquir, es un paraíso criminal”, porque el 99 por ciento de los delitos no se castigan y con esa altísima cota de impunidad los grupos delincuenciales de todo el mundo querrán venir.

“México en ese sentido debería tomar otras medidas para que nuestro país no se convierte en el tractivo mundial de la delincuencia, si no hay castigo, si el Ejército tiene órdenes de no disparar, los grupos criminales dirán: Vamos para allá, allá hay dinero, es la economía 15 del mundo”, apuntó.

El presbítero católico pidió a las autoridades estatales y federales a que eviten que en San Luis Potosí se repitan escenarios de tableteos de metralletas que escuchaba la población hace diez años y que se creían superados, “nuestro gobernador tendría que pedir ayuda, sobre todo a las fuerzas federales, pero si tienen órdenes de no hacerles nada ¿qué vamos a hacer? Pienso que el gobierno federal tiene que tomar un partido: O a favor de los delincuentes o a favor de la sociedad civil, hemos llegado a este punto”, indicó.

Priego Rivera criticó duramente las llamadas mesas de seguridad que implementa el gobierno federal y que replica el gobierno estatal potosino en zonas o municipios donde hay alta incidencia delictiva o se registran hechos violentos, pues dijo que el Estado Mexicano como poseedor legítimo de la violencia “no combata con sus mismas armas a los delincuentes no vamos a salir de ésta. Cuidado cuando a un capo se le habla de ´don´, cuando se le tiene tanto respeto a un criminal la sociedad civil está en manos de ellos”, enfatizó.

