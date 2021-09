Choca Metrobús en Insurgentes Norte; hay caos vial en la zona

Durante las primeras horas de este lunes, se registró un aparatoso accidente entre una unidad del Metrobús y un vehículo particular que circulaban en Insurgentes Norte, a la altura de la estación Potrero del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la Ciudad de México. La unidad de transporte se encontraba en el carril de baja velocidad debido a un desperfecto, razón por la que solo tenía encendidas las luces intermitentes.

Sin embargo, el vehículo particular no se percató de que el Metrobús se encontraba detenido, por lo que no alcanzó a frenar a tiempo y se estampó de frente con él. Lamentablemente, las cuatro personas que iban a bordo de la camioneta resultaron lesionadas, aunque ya fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja, tal como se reportó veinte minutos después de las 6:00 a.m. en el medio Telediario.

La información fue compartida a través de Telediario. Foto: YouTube Telediario

Acuden los bomberos

Sin embargo, las personas lesionadas no aceptaron ser trasladadas a un hospital para recibir los cuidados necesarios, por lo que todavía esperan la llegada de los seguros. El choque ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar de los hechos para resguardar la situación. Del mismo modo, elementos del cuerpo de bomberos acudieron con el objetivo de evitar un mayor accidente.

Y es que, debido al impacto, la camioneta comenzó a derramar aceite, lo que puede resultar catastrófico para otros autos, pues podrían derraparse y provocar un choque mayor. Por ello, los bomberos decidieron colocar tierra en el pavimento y monitorear la situación durante los minutos siguientes. A pesar de las lesiones, ninguna persona falleció durante este accidente, por lo que no hay vidas que lamentar.

Los bomberos colocaron tierra sobre el pavimento para evitar otro accidente. Foto: YouTube Telediario

Se solicita precaución y paciencia

Las personas lesionadas iban a bordo de la camioneta particular y no han querido brindar mayor información respecto a su lugar de destino o la razón por la que circulaban sobre dicha vialidad, por lo que se desconocen los datos al respecto. A consecuencia del incidente, el tránsito se ha visto considerablemente afectado, pues solo funcionan dos de los tres carriles centrales hasta el momento. La población más afectada es la que transita del Estado de México (Indios Verdes) hasta el centro de la Ciudad de México.