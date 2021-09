PRI tacha de "inconstitucional" la recién aprobada Ley de revocación de mandato

La fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, alertó que la minuta de la Ley Federal de Revocación de Mandato aprobada por el Senado, representa límites para la democracia y posibles riesgos de inconstitucionalidad.

Luego de la aprobación en el Senado la madrugada del pasado viernes, la bancada priísta que preside Rubén Moreira, señaló que el modelo que ahora se discutirá en la Cámara de Diputados sobre la Revocación de Mandato, contiene vicios de inconstitucionalidad, toda vez que este recurso debe ser un instrumento de libre elección para las personas, no una herramienta para ratificar el poder desde el centro, afirmó Moreira.

Sin embargo, aseguró que no será un obstáculo para fortalecer la participación de la ciudadanía en el país, siempre y cuando se atiendan las deficiencias de la minuta en materia legal y operativa y se realice un análisis exhaustivo. Debemos garantizar que la libertad de expresión sea el derecho máximo de los ejercicios políticos, pero cuidando la intervención facciosa de los actores involucrados y sus fuerzas partidistas”, señaló Moreira.

Los diputados priísta consideraron que la Revocación de Mandato es un ejercicio con un alto costo para las finanzas públicas, por lo que el quehacer público debe estar enfocado en dar resultados y no distraer a la opinión pública con acciones que no están en la agenda ciudadana y que no resuelven los problemas del país.

“Es un recurso ciudadano, que debe ser impulsado, promovido y utilizado por la ciudadanía y no por alguno de los tres poderes, organismos autónomos o entidades públicas de cualquier orden. Si no nace del reclamo popular, pudiera generar un ambiente de polarización con daño permanente a la sociedad”, manifestó la fracción a través de un comunicado.

Los legisladores priistas señalaron que la consulta para que se revoque del cargo al presidente no es obligatoria, “es un recurso opcional que se puede utilizar o no, dependiendo de las condiciones políticas, económicas y sociales del país”, por ello reiteraron en la necesidad de ser analíticos y críticos con los resultados que han tenido procesos similares en otros países de América Latina.