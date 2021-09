¿Cuándo, dónde y qué alcaldías aplicarán la vacuna contra el Covid-19 a personas de 40 a 49 años en CDMX?

Con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID a personas de 40 a 49 años, residentes de las Alcaldías Azcapotzalco, Iztapalapa, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza, concluye la vacunación de este sector poblacional.

En videoconferencia, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que también ya se preparan para aplicar el biológico a otros sectores.

“La próxima semana, a partir del martes, se vacunan todas las Alcaldías segunda dosis de 40 a 49, que aún no se han vacunado. Nos informan que ya pronto llega la segunda dosis de Sputnik, entonces probablemente la estaríamos programando de esta semana a la siguiente y para todos los jóvenes, de 18 a 29, que aún no se vacunan, también estará programándose muy pronto para que no crean que se nos ha olvidado”, explicó.