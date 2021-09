Citadinos aprovechan gira de AMLO por la CDMX para pedir ayuda 

Hoy, en medio de la lluvia en la Alcaldía Iztapalapa, un hombre a lo lejos gritó: Andrés Manuel, me quieren meter a la cárcel. El Presidente atajó el llamado "déjamela, dame la carta. Te vamos a atender".

La gira del Presidente Andrés Manuel López Obrador por la Ciudad de México significó una oportunidad para que diversas personas solicitaran ayuda para resolver distintos problemas.

Hoy, el titular del Ejecutivo federal visitó Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero para inaugurar las primeras tres sucursales del Banco del Bienestar.

En la colonia Gertrudis Sánchez sección II, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Alfredo Arellano Cortés solicitó el apoyo, pues su pareja lo echó de su casa.

"Me sacaron de mi casa y ya no me dejan entrar ahí. Es producto de trabajo de 40 años", dijo.

Acompañando a su padre, uno de sus hijos pidió el apoyo a la jefa de Gobierno para que se atendiera su caso, pues incluso ya están vendiendo sus pertenencias.

En el mismo tumulto, a la Mandataria capitalina le solicitaron mejorar las condiciones de la calle donde fue inaugurada la primera sucursal del Banco del Bienestar: Norte 94, pues la incidencia delictiva es alta, señalaron los vecinos.

Tres horas después y a 32 kilómetros de distancia, familiares de Andrés N, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señalado por el delito de desaparición forzada, solicitaron ser escuchados.

Cuando la titular del Ejecutivo local arribó y escuchó los reclamos en la colonia Selene 1era sección en la Alcaldía Tláhuac, se acercó.

"A él lo acusan de desaparición forzosa por el caso del joven que fue asesinado y tirado en el barranco. Presentamos las pruebas, él es inocente", dijo uno de sus primos.

Sheinbaum recibió un ramo con un girasol y un sobre con documentos, donde apuntó el número telefónico de la hermana de Andrés N para comunicarse después con ella.

En días pasados, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Andrés N, Óscar Ubaldo N y José Ángel N, de 29, 26 y 25 años, quienes en su calidad de policías preventivos, posiblemente participaron el 4 de septiembre en la detención de un hombre en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo.

El 7 de septiembre se localizó el cuerpo de la persona detenida en las barrancas de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

Andrés N fue asegurado en la colonia Guadalupe Tlaltenco, alcaldía Tláhuac; Óscar Ubaldo N y José Ángel N, en tanto, fueron localizados en el Estado de México. Los tres fueron aprehendidos por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Después, el acto protocolario dio inicio. Uno a uno de los participantes pronunciaron su discurso, pero cuando llegó el momento de cortar el listón de la sucursal, los gritos de unos padres de familia llegaron a los oídos de los funcionarios.

La jefa de Gobierno abandonó la escena y se acercó de nuevo a las vallas. Los afectados manifestaron que llevan cuatro años esperando que la escuela secundaria técnica #116.

"Yo vengo", fueron las palabras que usó la Mandataria para calmar los ánimos y bajarle el volumen a los gritos. Personal del Gobierno local apuntó los datos de los afectados.

Después, no muy lejos, en la colonia Santa Cruz Meyehualco, en la Alcaldía Iztapalapa, se llevó a cabo la tercera y última inauguración de una sucursal del Banco del Bienestar.

Ahí, ya iniciado el discurso del Presidente, un hombre, con una pancarta que decía Obrador me quieren meter a la cárcel por apoyar a la comunidad, interrumpió.

Andrés Manuel, me quieren meter a la cárcel. El Presidente atajó el llamado "déjamela, dame la carta. Te vamos a atender".

Momentos después, Carlos Esteban Jiménez explicó que la diputada Lourdes Paz lo quiere meter a la cárcel, porque criticó la iniciativa de ley, que consistía en que se prohibía refrigerar las cervezas con la intención de inhibir su consumo.

"Estoy a punto de ir a la cárcel, ya fui sentenciado por el Tribunal de la Ciudad de México (...) nos parece un grave precedente", afirmó el quejoso.

Agregó que se le acusa de haber agredido físicamente a la legisladora, sin embargo recalcó que tiene pruebas que revelan que jamás llevó a cabo dicho acción.

Momentos después, Sheinbaum lo atendió para darle seguimiento a su caso.

Hoy, la gira de Andrés Manuel López Obrador fue un trampolín para que aquellos que necesitan un ayuda, al menos, fueran visibilizados.

alg