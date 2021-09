AMLO responde a Cuauhtémoc Cárdenas: sería problemático cancelar Acueducto

Cancelar el acueducto Independencia en Sonora, como lo propuso Cuauhtémoc Cárdenas, sería problemático, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nosotros consideramos que, con esta decisión que estamos tomando de entregar agua suficiente a los pueblos se puede resolver esta situación, porque también ahora cancelar eso nos va a resultar problemático, ya hay una inversión; además, es el agua para Hermosillo, que también se requiere", explicó.

Ayer, en Vicam, en la ceremonia del perdón al pueblo Yaqui, por los agravios cometidos en el pasado por el Estado mexicano, el ingeniero Cárdenas propuso cancelar el acueducto Independencia, pues consideró que se hizo en contra la voluntad de este pueblo originario.

"Una primera muestra de voluntad del gobierno de la República de poner orden y hacer justicia en los usos de las aguas de la cuenca del río Yaqui será entonces cancelar la operación del acueducto Independencia y sancionar a quienes en este caso hayan violado la ley", planteó Cárdenas Solórzano.

Hoy, en la mañanera, el presidente López Obrador explicó que dicho a acueducto se hizo en el gobierno anterior y generó descontento, pero aún así con su propuesta de hacer otro acueducto para el pueblo Yaqui se puede resolver esta situación.

Entonces, agregó el mandatario, pensamos que nos va a alcanzar, porque también hay mucho desperdicio de agua, porque como no se invierte en infraestructura hidráulica, no se están recubriendo los canales para que el agua no se desperdicie.

"Y ahora la inversión que vamos a hacer va en ese sentido, o sea, no sólo de extraer más agua, que haya más abasto de agua, sino también vamos a rehabilitar todos los sistemas de riego, esto nos va a ayudar a resolver el problema", reiteró.

Recordó que frente a los yaquis se detalló el plan integral para el bienestar, que tiene que ver con vivienda, atención médica, escuelas, se está creando la universidad de los pueblos yaquis, entre otras.

"Todo esto consultado, aprobado por los gobernadores yaquis, no se impone nada, todo lo que hemos avanzado ha sido con el acuerdo de ellos. Se han llevado a cabo más de 100 asambleas, todo se les presenta, ellos son los que autorizan", remató el presidente.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar