Consuman deponer a dirigencia del PRD; nuevo presidente ofrece unidad y plantea ir solos en 2023 en Edomex

La disputa por el control del PRD mexiquense concluyó al ungir a Agustín Barrera Soriano como dirigente estatal y deponer a Cristian Campuzano Martínez; el primero ofreció unidad y propuso que vayan solos en la elección a gobernador en 2023, y el segundo impugnará.



Debieron pasar tres meses para que perredistas de Vanguardia Progresista y Alternancia Democrática Nacional (ADN) se impusieran a Nueva Izquierda (NI), este último que perdió el control de la dirigencia, pese a las resistencias que realizó hasta entonces en lo nacional.



A diferencia de los primeros dos Consejos estatales, en el cuarto celebrado, el sábado, acudieron 175 consejeros, 59 afines a Cristian Campuzano y 116 a favor de las anteriores corrientes y del diputado local Omar Ortega Álvarez.



Para renovar la presidencia debieron realizarse dos votaciones porque en la primera no alcanzó la mayoría calificada y se optó por la de mayoría simple con la que perredistas corrieron a sus dirigentes y avalaron en su lugar la llegada de Agustín Barrera Soriano.

Diálogo y unidad

El ahora nuevo presidente estatal del PRD, Agustín Barrera, reconoció sus adeptos a Vanguardia Progresista y ADN; sin embargo, zanjó que lealtad no es subordinación. En tanto a Nueva Izquierda le tendió la mano para anteponer la unidad.



Ante consejeros, abiertamente se pronunció porque el partido vaya de manera individual a la elección a gobernador, pero, aceptó, que deberá ser una decisión que tomarán en consenso, aunque el deberá diseñar la estrategia ante su cargo.



No obstante, admitió que será la madre de todas las batallas, porque el Sol Azteca casi pierde el registro el 6 de junio, cuando en el 2017, una contienda a la gubernatura, sacaron el mejor de los puntos que fueron 20.



Afirmó que en el evento en el que se dio su asunción se marca una nueva ruta de unidad y fortalecimiento, donde vuelvan a ser una de las preferencias electorales y le lleguen a la ciudadanía al corazón.



Por ello, insistió en no voltear al pasado, aunque, advirtió, que se hará una revisión y se identificarán los errores, para salir a las calles a enarbolar las causas de la gente y fortalecer la candidatura a Gobernador.

Impugnará

El presidente estatal depuesto, Cristian Campuzano, anticipó que acudirá a los tribunales al ser corrido del cargo de dirigente en el que estuvo apenas un año, en tanto que el secretario, Javier Rivera Escalona, se quedará.



Reconoció la legalidad del Consejo Estatal y de las determinaciones que se tomaron, por lo que aceptará los mismos pero, advirtió, que la militancia deberá hacer lo propio cuando se pronuncie la instancia jurisdiccional sobre su recurso.



Lamentó que existiera un ambiente de polarización al observar que la mayoría de los consejeros le dieron la espalda, pero dijo que se quedará en el PRD y cuestionó el actuar de los que abiertamente han apoyado a otros partidos.

Antecedentes

La lucha por la dirigencia del PRD se dio desde julio, donde el conflicto escaló en la presidencia nacional. Campuzano Martínez en este tiempo desconoció los acuerdos y ha tenido el respaldo de Jesús Zambrano Grijalva.

Él se había opuesto a que hubiera un Consejo Estatal para evaluar su desempeño e incluso corrió a tres integrantes de la dirección estatal mismos que fueron reinstalados por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).