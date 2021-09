Acusan que exdirigente de Fuerza por México ejerce violencia política de género

Jaqueline García Hernández, presidenta del partido Fuerza por México en Veracruz, denunció que ha sido víctima de violencia política de género al interior de este organismo político.

La mujer acusó a Tato Vega Yunes, excandidato a la diputación federal y expresidente del partido, y a Pedro Haces Barba, líder sindical de la CATEM, de ejercer dicha violencia en su contra.

Señaló que esas personas buscan quitarla del cargo que ella desempeña y que podrían ser los responsables de los constantes atentados contra su familia y su persona.

“Sí tengo miedo, me han dicho muchas cosas, me han pasado muchas cosas, balearon mi camioneta yendo mi hija y mi mamá conmigo, han intentado entrar a la casa”, expresó.

Por tal motivo, responsabilizó directamente a Vega Yunes y Haces Barba, de cualquier cosa que le suceda a ella o su familia.

“Sé que no estoy sola y quiero decirles a todos aquellos que están luchando por sus intereses, que hoy más que nunca sí tengo miedo por ella (refiriéndose a su hija), pero todo lo que le suceda a mi familia serás tú Tato Vega, Pedro Haces en el que recaiga todo”, añadió la lideresa política.

La dirigente estatal del partido denunció que es una víctima más de intereses que la perjudican por su condición de mujer.

García Hernández expresó que estos actos no la intimidarán y que buscará seguir luchando por el partido a pesar de los obstáculos que le ponen en su camino las dos personas mencionadas.

“Lo hago por mi hija, yo tengo que demostrarle que su mamá no es una agachachona, que su mamá puede tener miedo, pero ese miedo que te empodera y que saca adelante, que te dice no más violencia política de género, si hoy yo me dejo, a ella el día de mañana no la va a dejar llegar”, señaló.

Enfatizó que Tato Vega pretende recuperar la dirigencia estatal del partido, y aseguró que no está sola en esta lucha, pues la apoyan los militantes y toda su familia.

La Presidenta de Fuerza por México estuvo en el conversatorio “No + Violencia Política de Género”, realizado en el municipio de Boca del Río, donde participaron cerca de cien mujeres provenientes de Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Orizaba y de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.