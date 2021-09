IEPCJ pide garantizar seguridad en Jilotlán de los Dolores para reponer elección

La elección que debe reponerse en el municipio de Jilotlán de los Dolores y que por temas de intimidación e inseguridad implicó que partidos políticos retirarán sus planillas en la pasada contienda, está en la facultad del Congreso del Estado que es quien debe emitir la convocatoria, y por lo pronto, también los legisladores, deben nombrar un consejo municipal que administre los recursos para que no se caiga en la ingobernabilidad.



Y sin embargo, si aún no se ha emitido la convocatoria para reponer el proceso electoral, es debido a que se está trabajando en la estrategia de seguridad en ese territorio, señaló el Consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ), Guillermo Alcaraz Cross.



"Yo no veo ese escenario (de ingobernabilidad), creo que el propio Congreso será y tendrá la responsabilidad de llevar a cabo la administración, hay un presupuesto que ejercer, hay obra que desarrollar, hay servicios que atender, no puede estar un Ayuntamiento sin una cabeza que administre".



Para organizar una elección extraordinaria, al IEPCJ le tomaría cerca de 20 días a través del uso de urna electrónica, que garantiza rapidez y menos inversión para el proceso, sin embargo, en este caso se debe involucrar a las autoridades electorales nacionales y de seguridad pública y debido a que hasta ahora no hay convocatoria, no se ha avanzado en la planeación.



"El proceso está anulado en estos momentos, la cadena impugnativa se mantiene, no obstante a ello, no habría una suspensión tendríamos que organizar un proceso ahí, pero entiendo que si la base de la impugnación y luego la nulidad fue la falta de seguridad, las autoridades están trabajando hoy precisamente en dotar de seguridad a la jornada electoral y a los participantes para que estos no se inhiban nuevamente de participar y una vez que nosotros recibamos la convocatoria por parte del Congreso, estaremos listos para llevar a cabo una jornada electoral".