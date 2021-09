Gobierno capitalino llama a ambulantes a evitar violencia

El Gobierno de la Ciudad de México, llamó a comerciantes ambulantes a evitar la violencia, luego de que vendedores de la calle de Génova agredieron a los integrantes del Tianguis disidente.



La Secretaria de Gobierno hizo un llamado de tolerancia a los grupos de vendedores para que no sucedan actos como el que se registró la tarde de este jueves en la Glorieta de Insurgentes.



En un video que se difundió por redes sociales se ve el momento de la gresca en donde los agresores aprovecharon la sorpresa que no evitó que tuvieran respuesta de los ambulantes de Insurgentes.



Luego de reportarse la gresca alrededor de las 13:40 horas, se aproximaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para detener las agresiones.



Integrantes de la Coordinación General de Concertación Política de la SecGob y de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, arribaron al lugar para establecer el diálogo y conciliar entre las partes, así como para brindar atención a las personas.



Se solicitó el apoyo al Escuadrón de Urgencias Médicas para atender a cinco personas lesionadas, sin que ameritara su traslado.



En la confrontación resultaron agredidas personas de la comunidad LGBTTTIQ+, y con la intervención del personal de la Secretaría de Gobierno se evitó que escalara el conflicto.



Al lugar también llegó personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para apoyar en el seguimiento a las agresiones.



Las autoridades capitalinas no reportaron detenidos.

alg