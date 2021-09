Claudia Sheinbaum califica de excesivo el acusar a científicos de delincuencia organizada

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como un exceso acusar a los 31 científicos, quienes son perseguidos por la Fiscalía General de la República, por delincuencia organizada.

"No sé qué uso del recurso hubo, no tengo el conocimiento, no sé si hubo mal uso o no mal uso del recurso en su momento. En todo caso tiene que realizarse una investigación, lo que no creo que deba tratarse es como delincuencia organizada, me parece un exceso.

"En todo caso que se haga la investigación del recurso que se utilizó por el Foro, que era una asociación civil que estaba financiada por el Conacyt, y en todo caso creo que en términos generales ha habido un aumento en los recursos del Conacyt (...) mi posición personal es que sean acusados de delincuencia organizada me parece excesivo", dijo tras la inauguración de la Sede Azcapotzalco del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de la República ha solicitado en dos ocasiones una orden de aprehensión contra los 31 científicos y académicos.

Incluso, el pasado 24 de agosto, la FGR solicitó órdenes de aprehensión contra estos científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt por delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y peculado derivado de 244 millones de pesos que el Conacyt otorgó al Foro.

Ayer, un juez federal negó otorgar la segunda orden de aprehensión. Tras ello, la Fiscalía General de la República aseguró que solicitará los mandamientos en una tercera ocasión.

La mandataria capitalina aseguró que en la actual administración federal se ha apoyado a la ciencia, pese a los señalamientos; descartó evaluar la gestión del Fiscal Alejandro Gertz.

"Tampoco voy a calificar la labor del Fiscal General que finalmente, el doctor Gertz es reconocido en muchos temas", agregó.

DRV