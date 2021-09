Alertan por grupos delictivos detrás de caravanas migrantes

Ante la inminente llegada a la región de la caravana migrante al Istmo de Tehuantepec, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, fundador del albergue Hermanos en el camino, de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, dio a conocer que este refugio atenderá a todas las personas que requieran de ayuda humanitaria.

Destacó que a pesar de que hay muchos motivos por los cuales la migración no se ha detenido, detrás de las caravanas existen grupos de traficantes de personas, y otros que tienen diversos intereses que organizan estos recorridos de las masas procedentes de los países centroamericanos de Honduras, Haití, Venezuela, Guatemala y El Salvador.

“Lo primero que salta es que las causas reales de la migración no han logrado solucionarse, el Presidente las ha señalado, pero todavía no se han atacado como debía ser, por otro lado, también es cierto, no somos ingenuos, hay una manipulación, muchas veces de las caravanas por parte de polleros, de personas que tienen otros intereses”, sostuvo el sacerdote.

Solalinde destacó que a pesar de estos operativos, el flujo migratorio no se detendrá, ya que al desintegrarse la caravana e ir recorriendo “a gotero”, es decir, poco a poco, continuarán por diversas rutas que existen en el país.

Por José Luis López

PAL