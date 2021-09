Sin definir si vacuna contra Covid-19 causó muerte de joven en los Mochis

Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Alejandro Peñuelas Navarro, de veintiocho años de edad, en la ciudad de Los Mochis, tras haber acudido a vacunarse, la Secretaría de Salud se mantiene a la espera de que la Fiscalía General del Estado (FGE), concluya con los exámenes para conocer qué le causó la muerte.

La versión que se tiene es que el pasado lunes el joven acudió a un centro de vacunación, en donde le aplicaron la primera dosis de de la vacuna de AstraZeneca.

De acuerdo a sus familiares, tras llegar a su domicilio, Alejandro se dio un baño, como le habían indicado en el Centro de Vacunación, después de eso cenó ligero y se fue a dormir.

A la mañana siguiente el joven fue encontrado sin vida, por lo que sus familiares presumen que su muerte podría estar relacionada con la vacuna que se le aplicó.

Sus padres indicaron que no tenía vicios y llevaba un estilo de vida saludable, por lo que no se explican su deceso. Efrén Encinas Torres, secretario de Salud en Sinaloa, lamentó la muerte del joven y manifestó que se tendrán que esperar los resultados que arrojen los estudios practicados por los peritos de la Fiscalía General del Estado, para poder afirmar que su muerte fue a consecuencia de la vacunación.

Indicó que no deben de tardar más de 10 días en entregarlos y así poder tener conocimiento de que fue lo que le ocurrió a Alejandro.

Encinas Torres expresó que es obvio que se piense que el deceso es consecuencia de la vacunación, más si se dijo que era una persona sana, pero no se puede oficializar, hasta que no emita un parte la Fiscalía Estatal.