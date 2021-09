Se registra sismo preliminar de magnitud 4.9 en Oaxaca

La tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud preliminar 4.9 a 27 kilómetros al sur de Tlacolula en Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través de su cuenta de Twitter indicó que el movimiento telúrico ocurrió a las 17:45 horas. Hasta el momento no se han reportado personas afectadas o daños en la infraestructura.

Cabe destacar que algunas personas manifestaron a través del mismo canal que el terremoto se sintió "fuerte" y que fue rápido el movimiento. "Estuvo fuerte en Oaxaca capital", señaló el usuario @PeterPa07050919.

Ante esta situación, el gobernador Alejandro Murat informó que se activaron los protocolos de seguridad.

Se registra el movimiento en la CDMX

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Méxicano (SASMEX) se detectó un sismo "inicialmente en 15 estaciones sismo sensoras, que No Ameritó aviso de Alerta a la Ciudad de México", esto debido a que la energía del fenómeno natural permitió pronosticar un efecto sísmico menor en la Ciudad.

De acuerdo con la dependencia la Alerta Sísmica se activará si en los primeros segundos de la detección, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida para cada ciudad.

"Un sismo no amerita alerta cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad o cuando las estimaciones de su energía no rebasan los niveles definidos. Una alerta puede activarse para ciertas ciudades y para otras no, al depender de la estimación de energía y la distancia donde se origina el sismo", explicó a través de su página web.