Reportan mala calidad del aire en CDMX tras festejos de fiestas patrias: MAPA

De acuerdo con el último reporte emitido por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México correspondiente a las 6:00 horas de este jueves 16 de septiembre, la calidad del aire en la capital mexicana es mala de manera general por lo que exhortan a la población a no realizar actividades físicas vigorosas al aire libre para evitar problemas de salud derivados de la inhalación de este aire contaminado.

Asimismo, en el portal del Aire CDMX se informa que los principales contaminantes contenidos en el aire de la Ciudad de México este jueves 16 de septiembre son PM10 y PM2.5 cuyo índice más alto es 102 registrado en la estación VIF-Villa de las Flores.

De acuerdo con el mapa emitido por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, las estaciones donde se registra mala calidad del aire son las que se ubican en las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán.

Por otra parte, las alcaldías donde se registra una calidad del aire aceptable son Azcapotzalco, Benito Juárez, así como la zona occidente de la alcaldía Coyoacán. Las alcaldías donde se reporta buena calidad del aire este jueves 16 de septiembre son Tláhuac, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, del resto de las alcaldías no hay reporte, hasta el momento.

En general la calidad del aire es mala en CDMX. Foto: aire.cdmx.gob

Pirotecnia contribuye a mala calidad del aire

Como cada año, la pirotecnia se hizo presente durante las celebraciones por la Independencia de México, por lo que es la principal responsable de generar la mala calidad del aire en la capital mexicana durante este jueves 16 de septiembre, no obstante, las autoridades de la Ciudad de México reportaron al menos 12 incendios en diversas zonas de la Ciudad de México que también contribuyeron a la contaminación.

De momento, las autoridades ambientales no han emitido información al respecto sobre medidas extraordinarias por lo que el programa hoy no circula funciona con normalidad y este jueves 16 de septiembre los vehículos que no pueden circular son todos aquellos cuyas placas de circulación terminen en 1 o 2 o que tengan engomado de color verde.

Se esperan lluvias para este jueves 16 de septiembre en CDMX

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este jueves 16 de septiembre se tiene previsto Cielo nublado, bancos de niebla y lloviznas al amanecer en zonas altas que rodean al Valle de México. Durante la tarde-y noche prevalecerá cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes con probable caída de granizo en el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente matutino fresco, con temperaturas frías en zonas montañosas del Estado de México, y cálido por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h. En la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 15 a 17°C y máxima de 23 a 25°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 8 a 10°C y máxima de 21 a 23°C.