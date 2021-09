Haitianos se quedan varados en Tampico; piden solución

En la zona sur de Tamaulipas, principalmente Tampico, se han quedado varados grupos de migrantes extranjeros en su mayoría originarios de Haití, por lo que se teme un desbordamiento de esta problemática pues ya se les ve en algunas plazas y terminales camionera.

Únicamente en el municipio de Matamoros tiene lugares de estancia, sin embargo hay situaciones tan insalubres convirtiéndose en sitios de gran riesgo para la salud,.

La diputada federal Rosa González Azcárraga, insistió en que las autoridades de México deben de poner atención y brindar toda la asesoría necesaria para evitar riesgos para los migrantes.

Manifestó que no es por correr a los inmigrantes que llegan a México, sino que existen políticas migratorias que deben aplicarse, siendo una de ellas la deportación de esos ciudadanos extranjeros a sus lugares de origen, pues en México si el mexicano no tiene trabajo ni salud no es lógico que se permita la estancia en el país de miles de migrantes.

Mientras tanto la central camionera de Tampico lleva varios días con un alto número de migrantes que incluso se están quedando a dormir en esa zona, siendo algo inédito en la región.

Muchos de los migrantes están llegando a pie por las carreteras Tampico-Valles y Tampico-Tuxpan, provenientes principalmente de Veracruz, por por pronto en Altamira, también parte del sur de Tamaulipas, se reportó que había haitianos limpiando carros y pidiendo monedas para seguir su viaje.

