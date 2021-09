PAN y Morena discuten por donación de dietas para derrumbe en el Chiquihuite

Los diputados del PAN y Morena coincidieron en la urgencia de destinar recursos para la población afectada por el desgajamiento del Chiquihuite en Tlalnepantla y por inundaciones, pero polemizaron al plantear que hagan donaciones de sus dietas.



En la sesión del pleno de este martes de la 61 Legislatura, Morena y PAN cada uno emitió pronunciamiento por el derrumbe que aplastó casas en Tlalnepantla, además exhortos a las afectaciones ocasionadas por el Río Lerma ante las lluvias.

El coordinador panista, Enrique Vargas del Villar, abrió el debate al anunciar que cada uno de sus 11 integrantes donará 20 mil pesos de sus dietas, para apoyar a los afectados por el derrumbe en el Chiquihuite.



Invitó que las otras bancadas y hasta la Legislatura como tal, hicieran lo propio para la siguiente semana. “Quiero dejar esta propuesta para que cada uno de las diputadas y los diputados donen 20 mil pesos y vayamos a entregar este dinero a Tlalnepantla la próxima semana se tienen que ver los hechos de esta Legislatura”, expresó.

En respuesta, el diputado de Morena, Mario Ariel Juárez Rodríguez, lanzó el reto que fuera el salario de un mes y reclamó que deberían ser más serios, y no ser mezquinos sino propositivos por lo que deberían ayudar a más municipios.



“Por salir en la foto y la prensa, por qué 20, yo digo donemos el mes completo de los diputados, pero no sólo para Tlalne, para todos aquellos municipios que sufrieron inundaciones o que han tenido una tragedia como esta”, reclamó.



Su compañero de bancada, Valentín Gómez Bautista, calificó el debate como “triste espectáculo” y planteó que se discutiera el tema en la Jucopo. En contraste, la diputada de Movimiento Ciudadano, Juana Bonilla Jaime quería se concretara el monto y la manera de destinar los recursos.



Los morenistas, Faustino de la Cruz Pérez y María del Rosario Elizalde Vázquez, fustigaron que no requerían acordar para hacer donaciones.

Las propuestas

En el pronunciamiento por Morena, Max Correa Hernández, planteó una agenda de trabajo para atender estos desastres naturales y destacó que la federación para el 2022 prevé dos bolsas una de 9 mil millones de pesos y otra de 207 millones.



Desde el PAN, Adrián Juárez Jiménez, reconoció el actuar de los tres niveles de gobierno ante tragedias como la de Tlalnepantla, pero, lamentó que sólo se unan cuando pasan estos hechos.



Además, invitó a las familias notificadas en el Chiquihuite a desalojar sus viviendas y salvar sus vidas. Recordó la explosión de hace 30 años en el municipio y resaltó que se levantaron.

Exhortos

Morena y PAN también promovieron exhortos a autoridades de los tres niveles de gobierno para proteger a la población ante la creciente del Río Lerma.

En receso

Ante el debate abierto en el tema de donación de recursos, la 61 Legislatura se declaró en sesión permanente.