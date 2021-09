Haitianos toman nuevas rutas en Chiapas para llegar a la frontera norte

Decenas de migrantes haitianos fueron interceptados por elementos del Instituto Nacional de Migración (Inami) y de la Guardia Nacional cuando viajaban en camiones de Tuxtla Gutiérrez a Veracruz.

Han optado por nuevos caminos para llegar al centro del país y destino a la frontera norte para luego cruzar a los Estados Unidos.

Tras caminar por horas y transbordar en vehículos sin documentos, pasar por los municipios de Tapachula en la frontera sur, la sierra de Chiapas, Motozintla, Comitán, Las Margaritas, San Cristóbal de la Casas y llegaron en las últimas horas a la capital chiapaneca Tuxtla Gutiérrez, donde esperaron hasta tres días para tomar un camión y trasladarse al siguiente punto, Veracruz.

Por lo menos un centenar logró juntar el recurso para abordar un camión cuyo destino era Coatzacoalcos, Veracruz y algunos fueron interceptados por elementos del INM, quienes pidieron bajaran de la unidad y estos continuaron caminando.

Los migrantes no fueron detenidos y continuaron su viaje caminando en pequeños grupos, como lo han hecho semanas atrás para evitar las caravanas.

Los migrantes haitianos se encuentran dispersos en municipios como Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla que se encuentra a 30 minutos de la ciudad. Otros más buscan comprar boletos para viajar a Tabasco o directamente a la Ciudad de México.

Algunos están en las terminales de autobuses esperando juntar dinero para sus boletos y viajar por la noche a la capital del país.

Amisila, es una mujer que viaja desde Puerto Príncipe desde hace cuatro meses, “me quitaron mi dinero, todo, no tengo nada, no tengo ya nada, ni mi pasaporte que me lo robaron, necesito dinero para otro pasaporte” señala en su escaso idioma español, como ella, cientos de personas haitianas están varadas en varias partes de Chiapas para buscar salir de la entidad y continuar su travesía por México.

En el municipio de Ocozocoautla anunciaron las autoridades locales que habilitarán un refugio temporal para albergar a migrantes de distintas nacionalidades en este momento en su mayoría originarios de Haití y de Centroamérica.

“Nos bajaron de los autobuses, pero seguimos caminando, solo queremos que nos dejen pasar y transitar por este lugar para llegar a nuestro destino” dice uno de los migrantes que viajaba en autobús.

Explican autoridades de ese municipio que encabeza Alfonso Estrada Pérez, que se les brindará techo, comida y agua. En las últimas semanas han llegado a esta localidad cientos de personas con y sin documentación de otros países.