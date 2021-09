Latente riesgo de más derrumbes en el Cerro del Chiquihuite: Raciel Pérez

El peligro de nuevos derrumbes en el Cerro del Chiquihuite está latente, por lo que es necesario desalojar las viviendas ubicadas en un perímetro de mil metros a la redonda, aseguró el alcalde Raciel Pérez Cruz.

En entrevista señaló que es necesario estabilizar la zona para remover los escombros, para lo cual, la gente debe de salir de sus casas.

El presidente municipal señaló que de acuerdo con el Atlas de Riego Municipal toda la ladera del cerro del Chiquihuite está señalado como una zona de alto riesgo, donde las condiciones demográficas son muy complejas.

Destacó que es necesario desalojar 125 viviendas; y que hasta el momento suman 25 las evacuadas, con 76 personas que están en los cinco refugios que fueron habilitados.

"Está latente el peligro, la posibilidad de que no solo sean dos rocas, sino más; es urgente que se estabilice el área por personal especializado, para no exponer a nadie necesitamos que se desalojen los hogares de por lo menos mil metros en la periferia".

"Tenemos las condiciones. La cosa es que la gente entienda que hay un riesgo, pero necesitamos evacuar para que los cuerpos especializados puedan realizar su trabajo, sin que represente peligro para los vecinos.

Destacó que es necesario realizar una mesa de trabajo entre las autoridades federales, estatales y municipales para analizar la posibilidad de una reubicación, en la región, aunque dijo sería muy complicado al tratarse de una de las zonas más pobladas de todo el estado y del país, que implicaría un movimiento masivo de personas.

Dijo que también es necesario evaluar las condiciones financieras para apoyar económicamente las familias que perdieron su patrimonio.

"No se han suspendido los trabajos. Pero a diferencia de un movimiento sísmico donde se puede hacer el triángulo de vida, aqui son rocas muy pesadas. En este momento no se puede hacer porque necesitamos estabilizar la zona, en este momento meter gente y remover los escombros, no es lo que han recomendado los expertos".