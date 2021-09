¿Trump y Putin son amigos de AMLO? En su nuevo libro cuenta su apoyo ante el Covid-19

Al parecer tanto el de Rusia, Valdimir Putin, y el ex mandatario estadounidense Donald Trump son del agrado del titular del ejecutivo Mexica, Andrés Manuel López Obrador, ya que en su nuevo libro ‘A la mitad del camino’, en el cual a cuenta cómo ellos se preocuparon por él cuando contrajo Covid-19.

López Obrador confesó que tanto Putin como Trump ofrecieron ayuda para que se recupere cuanto antes. Para ser precisos, el 25 de enero de este año, López Obrador y Vladimir Putin sostuvieron una conversación telefónica, en la cual el Presidente de México gestionó el envío de 24 millones de dosis de la vacuna anti covid Sputnik V.

“Cuando me contagié de covid-19 recibí, entre otras muestras de solidaridad de mexicanos y amigos de otros países, una llamada, que me dio mucho gusto, del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien en contraste con su fama de hombre duro me ofreció con generosa insistencia enviar a México a un grupo de médicos especialistas para atenderme y, aun más, al final de la conversación me expresó que oraría por mí”, narra.

Recientemente presentó su libro. Foto: Especial.

¿Qué le dijo Trump a AMLO?

AMLO también explica que recibió otro gesto de solidaridad por parte de Donald Trump, quien le envió un ensayo médico elaborado por la empresa Regeneron, el cual consiste en dos anticuerpos monoclonales llamados: casirivimab e imdevimab que se unen al receptor de la proteína S, la que le ayuda al SARS-CoV-2 a ingresar a las células, y evitan que el virus ingrese.

Además, Trump le marcó para saber cómo estaba: “El otro gesto de amistad que no podría olvidar fue la decisión que tomó el ya entonces ex presidente Trump de enviarme un medicamento que le aplicaron a él cuando se contagió de covid-19, conocido como Regeneron. Envié esa medicina al Instituto Nacional de Nutrición porque ya los médicos que me atendieron estaban aplicándome un tratamiento a base de Remdesivir y Baricitinib”. Por último, dijo que Donald le envió un paquete de medicamentos, pero él no se los tomó porque ya se sentía mejor.

msb