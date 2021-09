Rinden protesta diputados del Congreso de la CDMX; entregan Tercer Informe de Gobierno

A las 10:00 horas, con 65 de los 66 diputados, inició la sesión constitutiva de instalación de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

El ausente fue el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, quien durante la semana salió positivo a COVID-19.

El presidente de la mesa de decanos y perredista, Jorge Gaviño tomo protesta a los nuevos y reelectos legisladores.

Ante la situación de Urincho señaló que sus derechos políticos están salvaguardados, por lo que en cuanto se recupere y se reincorporé se le tomará la protesta correspondiente.

En representación de la jefa de Gobierno, Claudia Shienbaum, el secretario de Gobierno, Martí Batres entregó el tercer informe de gobierno de la administración actual.

Al dar un mensaje inicial, Gaviño Ambriz resaltó que para la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum “ni obstáculos desde el Congreso, ni alfombras rojas; ni ataques sin sentido, ni callar y obedecer; lealtad institucional y no subordinación ciega y personal”.

“La tarea es dignificar la política, construir una mejor ciudad con un mejor gobierno. El Congreso no es la arena de la lucha por el poder político… es el espacio de la representación del pueblo y de las aspiraciones de la sociedad capitalina”, refirió.

Resaltó que “cuando se hace gobierno siempre hay un peligro, la polarización política” y dijo que la actual administración “pretenden centralizar las voces, desalentar la diferencia y organizar linchamientos digitales que erosionan la libertad de expresión”.

“Lo que vivimos hace un par de días, donde policías disfrazados de granaderos, cercaron al sordo y mudo Congreso, donde alcaldes y alcaldesas electos se manifestaron acompañados de sus huestes, donde se rompió el respeto, fue sumamente riesgoso para la democracia”, dijo.

Ante esto pidió a los legisladores no tener “miedo a la oscuridad, porque no saben que pueden encontrar en la penumbra, es mejor encender una vela que seguir temiendole a la noche”.

Al concluir su mensajes, el legislador del Partido Verde, Jesús Sesma le solicitó a Gaviño que dejará sentado que el discurso que pronunció “no es a nombre del Congreso de la Ciudad de México sino que lo hace como miembro de un partido”.

En respuesta, el perredista dijo “yo asumo la responsabilidad, no lo he hecho a nombre del congreso, lo hago a nombre propio y como presidente de la mesa de decanos, porque el Congreso aún no esta constituido”.

Asimsimo, en su defensa salió el panista, Christian Von Roerich quien pidió respeto al orador y dijo que no se deben iniciar los trabajos legislativos con personalismos.

Finalmente, Gaviño decretó una hora de receso para definir a los integrantes de la mesa directiva.