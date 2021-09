Ana Karen iba por pizza cuando encontró la muerte; su novio pudo salvarse

Después de que se diera a conocer que Ana Karen había desaparecido en Tlalnepantla tras ser arrastrada por las fuertes lluvias, comenzaron las labores de búsqueda que concluyeron dos días después, cuando la joven fue encontrada sin vida a más de 100 kilómetros del punto en el que fue vista por última vez. Su cuerpo fue localizado en Tula, Hidalgo, específicamente en la Presa Enhó.

La familia de Ana Karen fue responsable de identificar el cuerpo y su madre comenzó los trámites correspondientes para que la joven fuera trasladada de regreso al Estado de México. Su padre, quien participaba en las labores de búsqueda fue informado de lo sucedido y presentó una serie de problemas de salud, por lo que las personas cercanas al caso permanecen pendientes de cualquier situación que pudiera ocurrir.

El cuerpo de Ana Karen fue localizado en Tula, Hidalgo.Foto: Twitter @Gob_Tlalne

Rastrearon más de 80 kilómetros para encontrarla

La presa Endhó en el estado de Hidalgo se encuentra a más de 100 kilómetros de distancia de la avenida La Presa, en Tlalnepantla de Baz, uno de los municipios que conforman el Estado de México. Al momento de ser localizado, el cuerpo solo portaba un tenis y una playera color azul marino. Además, mostraba huellas por golpes, tal como reportaron los medios de comunicación locales y las autoridades encargadas del caso.

Los equipos de búsqueda recorrieron más de 80 kilómetros de drenajes, canales y ríos de ambas entidades (Hidalgo y el Estado de México). De acuerdo con Francisco Sixto, el comandante de bomberos de Tlalnepantla, se pudo localizar el cuerpo debido a que el curso del agua del Río de Los Remedios llega a Hidalgo, por lo que se intensificó la búsqueda en esta zona, misma que colinda con la alcaldía Gustavo A. Madero. Durante las primeras horas de las labores de búsqueda solo se logró dar con la motocicleta en la que viajaban Ana Karen y su novio, además de una prenda de la joven.

Ana Karen fue arrastrada por la corriente. Foto: Especial

¿Qué ocurrió?

Ana Karen y su novio avisaron que saldrían a comprar una pizza en la motocicleta de él. La pareja logró llegar por la comida y antes de salir, Ana Karen informó a su mamá que iban de regreso. Una vez que se dirigieron a su casa localizada en la colonia Lázaro Cárdenas, el cielo comenzó a nublarse y la tormenta cayó sobre ellos, lo que ocasionó una fuerte corriente sobre avenida La Presa.

La pareja intentó subir en contra de la corriente, pero no lograron imponer la velocidad del vehículo ante la fuerza del agua, por lo que perdieron el equilibrio y cayeron de la moto. La corriente fue arrastrándolos hasta que Denis se topó con un árbol, al que se aferró con tal de no seguir en el caudal. Sin embargo, el vehículo y Ana Karen no corrieron con la misma suerte y se perdieron de vista, sumergiéndose en dirección hacia el Río de los Remedios.