Alcaldías en 112 municipios de Michoacán celebran renovación con eventos masivos pese a Covid-19

Pese al exhorto de las autoridades estatales para no realizar eventos masivos durante la toma de protesta de los 112 alcaldes electos en Michoacán, presidentes municipales entrantes rindieron protesta este miércoles en medio de sesiones de cabildo a las que asistieron cientos de personas.

Integrantes de la administración municipal, militantes de partidos políticos, simpatizantes, familiares y amigos de los munícipes se dieron cita en diferentes palacios municipales para presenciar los cambios en los gobiernos locales que estarán vigentes desde el 2021 hasta el 2024.

En el caso de Lázaro Cárdenas, donde fue reelegida la alcaldesa María Itzé Camacho Zapiaín (Movimiento de Regeneración Nacional), y municipio que actualmente es considerado epicentro de contagios de Covid-19 con mil 739 casos activos en los últimos 21 días, la toma de protesta se realizó a puerta cerrada con la presencia de pocos medios de comunicación.

Por el contrario, en Morelia, tercer municipio con más contagios al registrar 765 casos activos en los últimos 21 días, el presidente entrante Alfonso Martínez Alcázar (Partido Acción Nacional -Partido de la Revolución Democrática), congregó a cerca de 250 personas en el interior del edificio que alberga al Ayuntamiento.

Entre los asistentes, se encontraron Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD y Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN.

Uno de los discursos enunciados por los nuevos munícipes, que destacó por el contexto de violencia en el que se desarrolló el proceso electoral, fue el de la presidenta municipal de Cuitzeo, Rosa Elia Milán Pintor (Morena y Partido del Trabajo), quien durante su campaña fue víctima de un ataque armado perpetrado el 30 de mayo pasado, en el que falleció su esposo, José Marcelino Pérez Aguilar.

“Quiero agradecer a alguien que me hizo creer que esto era posible, que me apoyó hasta el último momento de su vida y que tenía las palabras indicadas cuando me sentía desmayar en esta lucha. Al padre de mis dos hijas, esposo, y amigo: Marcelino Pérez Aguilar, para quien pido un minuto de silencio por haber dado su vida por sus hijas por mi familia y por mí”, expresó Milán Pintor al tomar posesión de su nuevo cargo.

El municipio michoacano número 113 donde no se eligió presidente municipal, fue Cherán, ubicado en la Meseta Purépecha, debido a que en el año 2011 logró su autonomía política y electoral, y desde entonces se rige por un autogobierno de usos y costumbres.

