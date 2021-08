Vacunas bajan riesgo de muerte

Las personas vacunadas también se infectan de COVID-19, pues la función principal de los biológicos disponibles es evitar muertes y casos graves, a lo cual se suma el hecho de que uno de cada 10 individuos vacunados no alcanza los niveles óptimos de protección, aseguró Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Ese 10 por ciento de los vacunados que no logra la protección esperada son personas con en positiva, por lo que se aisló.Tuvo dolor de cabeza y de garganta, este último continúa como una secuela. “Creo que la vacuna me ayudó a que la situación no se agravara”, mencionó Raúl.

Luis Fernando Suárez, de 40 años, ya tenía la primera dosis de AstraZeneca, pero él y su familia dieron positivo a COVID después de empezar con un cuadro gripal a finales de julio. Sus suegros, quienes tenían esquema completo de Sinovac y Sputnik V, fueron los primeros en tener síntomas y luego sus hijos. Fernando buscó de inmediato a un médico para ser atendidos y están mejorando. “Parece que ya pasó el riesgo de empeorar”, agregó.

Las defunciones y hospitalizaciones bajaron con las vacunas, pero éstas no pueden solas con el aumento de la tercera ola de COVID, impulsada por la variante Delta, por lo que es urgente evitar aglomeraciones, reuniones y reforzar el uso de mascarilla, resaltó el académico Mauricio Rodríguez.

