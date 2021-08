Vacuna contra Covid-19; ¿Qué dosis funcionan mejor combinadas, según especialista?

Roselyn Lemus-Martin, investigadora de vacunas y tratamiento contra el Covid-19, aseguró que aunque Pfizer y AstraZeneca son diferentes tecnologías, está comprobado que su combinación es segura y genera mayor nivel de anticuerpos que solo las dos dosis de esta última, aunque no es mejor que las dos de Pfizer.

Sin embargo, destacó que al combinar se induce la reactogenicidad, es decir, las personas que recibirían el esquema completo de una misma dosis ya no tendrían efectos secundarios tan marcados, pero al combinar serán más marcados.

"Esta combinación ya se está aplicando en varias partes del mundo como Canadá, Alemania, en Reino Unido, en España también se decidió aplicar (...) esto nos está abriendo la puerta de que sí se pueden combinar vacunas que son totalmente diferentes", señaló en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio.

Dudas sobre CanSino

Lemus-Martin señaló que a casi un año de que se comenzaron a reclutar a los voluntarios en México para la fase 3 de CanSino, no se han dado a conocer los resultados.

"La fase tres es esencial para determinar la eficacia real (...) Cofepris tendría que dar a conocer qué es lo que pasó con esta vacuna y cómo se aprobó, y CanSino debe dar a conocer los resultados para liberar dudas y así las personas estén más tranquilas de que funciona, protege, etcétera", destacó la doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford.

Destacó que en su nuevo comunicado sugieren que la respuesta inmune disminuye y por ello recomiendan un refuerzo a los seis meses.

Finalmente, recordó que no se recomienda realizar una combinación que no se ha estudiado clínicamente, porque no se sabe qué efectos secundarios y eficacia pueda tener. Hasta ahora la única comprobada es la de AstraZeneca con Pfizer o Moderna.