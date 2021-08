AMLO fija fecha para la regularización de "autos chocolate"

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el plan de regularización y registro de vehículos irregulares provenientes de Estados Unidos, los llamados "autos chocolate", iniciará el mes de septiembre en Baja California.

Durante la conferencia matutina realizada en Ciudad Juárez, el mandatario federal reveló que la regularización de autos chocolates se extenderá por toda la frontera norte de México.

López Obrador expuso que los "autos chocolates" o "irregulares" deben contar con un registro para tener un control en caso de que sean utilizados en actividades ilícitas.

Dijo que estos vehículos ayudan a la movilidad de las familias de escasos recursos en la frontera. El jefe del ejecutivo adelantó que se buscará un acuerdo con las agencias de ventas de vehículos para que el plan de regulación no los afecte.

"Lo estamos ya analizando, ya hice el compromiso en Tijuana, va a haber regularización de estos carros, porque son dos cosas: primero la seguridad porque si no se tiene un registro estos carros se utilizan para cometer delitos, y hay que tener control; y lo segundo, también hay que considerarlo, hay mucha gente que no tiene, no le alcanza, para tener un carro nuevo, de agencia, y con estos carros se mueven en la ciudad, llevan a sus hijos a la escuela, y es un medio necesario", explicó.