Saúl Huerta está siendo solapado por la Cámara de Diputados, acusa familia del menor supuestamente abusado por él

La defensa legal y los padres del menor abusado por Saúl Huerta acusaron a la Cámara de Diputados de solapar al legislador federal acusado por violación y abuso sexual agravado.

Exigen que para ser congruentes con sus dichos, la próxima semana aprueben el juicio de desafuero contra Huerta Corona para que se le pueda aplicar todo el peso de la ley.

María Guadalupe Lezama, madre del adolescente señaló que la posición de los legisladores, principalmente de Morena, ha sido de tapadera y han retrasado el desafuero para librarlo de que sea sentenciado y meterlo tras las rejas.

“Pensamos que lo están solapando; pensamos que lo están tapando y ayudando porque no se ha visto nada no le han quitado el fuero porque si vieron que hubo un abuso sexual tuvieron que habérselo quitado desde el principio y ahí se vio que no, y lo siguen apoyando esperemos que el lunes le puedan quitar el fuero para que haya justicia y lo meten a la cárcel”, señaló.

El abogado Teófilo Benitez, quien recién tomó el caso luego de que le dieron las gracias a la abogada Cecilios Calderón, expresó que en San Lázaro han actuado como sinvergüenzas dejando impune el abuso sexual del menor.

“Y se los digo tal cual, que no sean sinvergüenzas porque esto no puede quedar impune; han demostrado pura impunidad desde hace más de dos meses, no puede ser esto, es indignante y para toda la sociedad y esto no puede seguir así. Por eso es que nosotros decidimos tomar el caso porque no nos gustan los injusticias”, afirmó.