Padres de bebé a quien le dieron alcohol por error en el hospital, demandan al nosocomio

Los padres del recién nacido al que presuntamente le dieron de beber alcohol en el Hospital de Altamira , interpusieron una denuncia en contra de quien resulte responsable ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La madre del infante, Larisa Arteaga Galvan, aseguró que el menor tiene secuelas por succionar la leche contaminada, entre las que dijo, están con problemas en los ojos y para comer.

Sobre este caso, este jueves la Secretaría de Salud de Tamaulipas, a cargo de Gloria Molina Gamboa, emitió un breve informe donde descartó dicha

informó que en relación a este caso, se descarta toda posibilidad de que haya consumido alcohol etílico en la fórmula láctea, incluso se aseguró que se realizaron análisis de laboratorio de la leche que había ingerido, así como la sangre del paciente, resultando negativas ambas muestras ante la presencia de esta sustancia.

La postura fue rechazada por los padres, quienes acusaron de corruptas a dichas autoridades, además de que un trabajador del hospital identificado como Carlos los quiso intimidar al retarlos con la denuncia.

"Ayer los peritos le hicieron un estudio de alcohol y drogas porque el bebé sigue eructando el alcohol. Ellos dicen que no me dieron alcohol, que no me dieron ninguna sustancia, pero al niño le van a tener que hacer estudios porque no abre bien sus ojitos, además de que pueden tener una quemadura por el alcohol", puntualizó la mujer.

Al respecto, Roberto Carlos, padre del infante aseguró que las dependencia de Salud miente, pues en el laboratorio les dijeron que los estudios iban a tardar hasta 15 días y no unas horas.

"Yo estaba presente, dijeron que los resultados del laboratorio se tendrían de 10 a 15 días, no de un día para otro, además le dije a los doctores que iba a demandar y me respondieron que hiciera lo que quisiera, que como quiera ellos se iban a defender", añadió el padre.

Los padres alzaron la voz para que se haga justicia y piden a la Secretaría de Salud de Tamaulipas que no encubran a los responsables de este presunto caso que ocurrió en el nosocomio público.

Directora de Hospital asegura que pruebas de alcohol salieron negativas.

Sobre este caso, la directora del Hospital General de Altamira, Diana Elizabeth Flores Alcorta, puntualizó que las dos pruebas aplicadas al recién nacido que presuntamente bebió leche con alcohol resultaron negativas.

Detalló que el nosocomio no se niega a que se realicen las investigaciones pertinentes, pero insistió en que los resultados de las pruebas que realizó un laboratorio privado salieron negativas.

"El hospital le va dar toda la atención, no estamos ocultando ni negando la atención, ni nos negamos a la investigación, pero reitero que las pruebas salieron negativas", finalizó la doctora.

