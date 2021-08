Juicio contra fabricantes de armas en EU no es injerencia: AMLO

El presidente López Obrador dijo que la denuncia contra fabricantes de armas en Estados Unidos no es injerencia de México, sino un control necesario para el país.

"No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control sobre la venta las armas. No es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar armas”, dijo.

En la Conferencia Mañanera, el mandatario consideró que a México le preocupa que no haya control, ni limitación de la venta de armas que llegan al territorio nacional. El mandatario acusó que se compran por Internet armas de alto poder y dijo que espera que el juzgado de Boston resuelva la situación.

El presidente aseguró que los fabricantes estadounidenses hacen armas a la medida de los clientes que se dedican a la delincuencia organizada en México. "Y eso ellos lo saben", dijo.

Para López Obrador, una decisión favorable por parte del juzgado de Boston, donde puso la denuncia por parte del gobierno mexicano, ayudaría mucho a tener el control de las armas. "Es la primera vez que se hace un planteamiento así, cuidadoso, al que se le dará seguimiento", reiteró.

Por: Francisco Nieto y Paris Salazar