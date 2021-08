La Mañanera de AMLO: Conoce los temas de hoy jueves 5 de agosto

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador tomó el tiempo de la reunión para responder a preguntas de la prensa, esto luego de explicar que no tenía ningún tema que exponer y habían muchas preguntas pendientes de días anteriores.

"Hay crisis en el Tribunal Electoral"

López Obrador habló sobre la destitución de José Luis Vargas al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo que hay una crisis en el tribunal y reiteró su deseo de reformar al INE y al TEPJF.

AMLO explicó que ayer se enteró que se reunieron los magistrados y decidieron la salida de Vargas y en su lugar eligieron a Reyes Rodríguez. Además aprovechó el momento para recordar un tweet del nuevo presidente, en donde escribe que desea "que se muera el viejo de Palacio Nacional".

"Que todos renuncien", propone AMLO ante crisis en TEPJF

Para el presidente López Obrador, la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es parte de la "descomposición" del instituto y los llamó a todos a renunciar.

Insistió en la necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional profunda, tanto en el Instituto Nacional Electoral y el TEPJF, pues es un pendiente heredado del "corrupto" periodo neoliberal.

México sede de diálogos entre Maduro y opositores

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que México será sede de las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y los opositores de Nicolás Maduro. El mandatario dio a conocer que la Secretaría de Relación Exteriores le informó que Noruega propuso que en México se dieran las pláticas.

"Nosotros aceptamos. Son pláticas del gobierno de Venezuela y la oposición; ojalá se llegue a un acuerdo", deseó el mandatario mexicano. El presidente no dio más detalles de los encuentros ni las fechas en las que se realizarán, pero insistió en que son necesarios los acuerdos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que está listo para venir a México a encabezar dichas reuniones con los opositores Juan Guaidó y Henrique Capriles.

AMLO pide canción de Marco Antonio Muñiz

Durante la Conferencia Mañanera, el presidente hizo una pausa y decidió poner una canción de Marco Antonio Muñiz, una de las voces más privilegiadas en la historia de nuestro país. "Ahora que estamos hablando de Puerto Rico, vamos a escuchar a Marco Antonio Muñiz. ¿O quieren seguir preguntando?", dijo el presidente, al momento de pedir Lamento Borincano, interpretada por el músico nacido en Guadalajara, Jalisco.

Durante la canción, López Obrador se mostró contento y escuchó toda la letra, para después seguir con las preguntas de los medios de comunicación. En la lista de los personajes que se han hecho presentes en la Mañanera, podemos contar a Benito Bodoque, a Juan Manuel Serrat o Eugenia León.

"Crisis con gaseros está resuelta"

El paro, promovido por distribuidores de Gas LP, se resolvió ayer mismo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. AMLO agradeció que se haya actuado responsablemente y llamó a los comisionistas para que hagan lo mismo, pues este es un tema de seguridad nacional y de economía familiar.

"Entendieron que no es posible un bloqueo y dejar sin gas a los hogares. Les agradezco que hayan actuado de manera responsable, lo mismo pido a los comisionistas", expuso el mandatario federal. En la Conferencia Mañanera, explicó que hubo trabajo coordinado de servidores públicos con los inconformes, del cual se llegó a un acuerdo para no afectar a los consumidores finales.

"Demanda contra fabricantes de armas no es injerencia"

El presidente López Obrador dijo que la denuncia contra fabricantes de armas en Estados Unidos no es injerencia de México, sino un control necesario para el país.

"No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control sobre la venta las armas. No es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar armas”, dijo.

En Mañanera, el mandatario consideró que a México le preocupa que no haya control, ni limitación de la venta de armas que llegan al territorio nacional. El mandatario acusó que se compran por Internet armas de alto poder y dijo que espera que el juzgado de Boston resuelva la situación.

