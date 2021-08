¿Cómo cuidar mi auto en época de lluvias? Esto debes hacer si se inunda

La época de lluvias trae muchas complicaciones para los automovilistas, pues en las grandes ciudades las inundaciones están a la orden del día y hay muchas posibilidades de quedarse atorado en un encharcamiento que ponga en riesgo la vida útil del auto.

Algo que es indispensable ante contingencias climáticas como las inundaciones es tener el auto asegurado, pues eso nos facilitará hacer frente a los gastos que implica que el auto sufra una descompostura a causa de las lluvias.

Y es que es común que dejes tu auto estacionado y que las inclemencias de Tláloc hagan que se inunda la zona donde lo dejaste, mientras que otro escenario es que te encuentres atorado en el tránsito y se comience a inundar la calle donde te encuentras.

¿Qué hacer para cuidar mi auto de la lluvia?

Algunos seguros de auto ofrecen protección ante desastres naturales. Foto: Cuartoscuro

Ante esta situación es necesario que sepas cómo actuar y proteger tu auto en la época de lluvias, pues es un patrimonio que conseguiste con esfuerzo, por ello te damos algunas recomendaciones para que puedas cuidar tu auto en esta época.

Si estás circulando y empieza a subir el nivel del agua apaga tu auto y permanece en calma; de ser necesario y si es posible, sal del carro para mantenerte a salvo.

Si tu auto estacionado se inundó, no lo prendas hasta que llegue tu ajustador para que pueda hacer la evaluación de daños respecto a la cobertura de tu seguro de auto.

En caso de poder avanzar hazlo despacio sobre caminos encharcados, recuerda que debes seguir avanzando y evitar detenerte en un encharcamiento si tiene más de 40 centímetros de altura.

Es importante que cuides el motor de la entrada del agua, pues podría ocasionar importantes fallas mecánicas y al sistema eléctrico.

Incluso si las lluvias son ligeras, procura no manejar pues es difícil predecir inundaciones en algún punto de tu trayecto y hay mayor probabilidad de accidentes al disminuir la capacidad de respuesta de tu auto en suelos mojados.

Asegura tu auto, es la mejor opción

Asegurar tu auto te evitará muchos dolores de cabeza. Foto: Cuartoscuro

Es importante tener un seguro de auto ante cualquier accidente o imprevisto a causa del clima, cada aseguradora ofrece distintas coberturas, lo ideal es tener una amplia que te cubre de todo lo que pueda pasar, entre ellos los daños por fenómenos naturales y materiales.

La oferta de aseguradoras es amplia y en su mayoría ofrecen los mismos servicios y beneficios; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), la principal razón por la que 42% de los mexicanos no asegura su auto es porque lo consideran muy caro, sin embargo muchas veces sale más caro no contar con protección ante un accidente.

Lo más importante es que con un seguro proteges tu patrimonio, sobre todo si lo has adquirido a crédito y no has terminado de pagar, además te garantiza seguridad en caso de robo o pérdida por daños materiales, así como asesoría jurídica en caso de tener una accidente como un choque donde haya involucrado un tercero.