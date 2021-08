México demanda a compañías de armas de EU; te explicamos las razones del gobierno

La mañana de este miércoles el Gobierno de México presentó una demanda civil de daños ante la corte de Estados Unidos contra varias empresas fabricantes de armas del país vecino del norte, así lo dio a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante una conferencia de prensa.

El Canciller destacó que se acusa a estas empresas de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos son traficados ilegalmente en nuestro país. "Llevamos dos años en los que la Cancillería se propuso iniciar una acción legal que pudiera tener éxito, que sea factible en los Estados Unidos, en contra de quienes producen las armas, que están vinculadas a la violencia que vive hoy y durante el siglo XXI, el incremento de la disponibilidad de armas llevó a un incremento" en los niveles de violencia en el país", destacó Ebrard.

El Canciller expuso las razones que llevaron al Gobierno mexicano a interponer esta demanda: "Presentamos una demanda civil de daños. (...) México quiere que las empresas demandadas compensen al gobierno de México los daños causados por sus prácticas negligentes, el monto por esa negligencia será determinado en el juicio," explicó durante la conferencia.

Han sido diversos funcionarios mexicanos quienes durante la conferencia aclararon a la prensa que esta demanda no es en contra el gobierno de Estados Unidos, a quien le reconocieron los esfuerzos y el ánimo para reducir y detener el tráfico ilícito de armas.

Senadores avalan acciones del gobierno

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal Ávila, aseguró que los senadores han avalado las decisiones tomadas hasta ahora por el Gobierno de México: "Es oportuno y es correcto, nosotros avalamos la decisiones que se han tomado por el Gobierno Mexicano y el seguimiento puntual que le ha dado el canciller, Marcelo Ebrard, es una buena noticia para México y la justicia internacional. Y para frenar esta tragedia que nos envuelve de inseguridad, del clima de la violencia," destacó.

Ricardo Monreal Ávila, felicitó al canciller Marcelo Ebrard y a sus colaboradores por la denuncia presentada. "Felicito a los colaboradores de, Canciller y todos los que han hecho posible esta demanda, y que esta mañana se haya presentado esta demanda de carácter civil en Boston (...) Enhorabuena para México", destacó Ricardo Monreal.

Es un litigio estratégico

Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de México, señaló que se trata de un litigio estratégico, y que se encuentran preparados para responder a las defensas legales que puedan presentar los demandados. Se informó que México busca conseguir compensación ya que las unidades de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt's Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras, sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país, se informó.

Celorio Alcántara destacó que "es un ejemplo de practica negligente, es un derecho constitucional de los estadunidenses poseer y comprar armas, pero hablamos de daños en el territorio mexicanos, que tiene un estricto control de la compra de armas, sino es con la autorización de las autoridades correspondientes”, detalló. Esa es la razón por la que se realizó la demanda en territorio estadunidense, "con el fin de que las compañías se puedan defender en su propia idioma y bajo su legislación", concluyó.