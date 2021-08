'Firme, respaldo a AMLO': Manuel Velasco

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello , aseguró que la alianza y el respaldo de su partido al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador están firmes y seguirán así en la segunda mitad de la administración federal.

“La fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista en el Senado y Diputados, como partido y bancadas legislativas, tenemos una firme alianza de respaldo al proyecto que representa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a, en estos tres años, seguir impulsando los proyectos de transformación que encabeza el Presidente”, aseveró.

En entrevista con El Heraldo de México, el exgobernador de Chiapas descartó ser el artífice de los bloqueos de maestros de la CNTE durante la visita de López Obrador a territorio chiapaneco. Incluso aseveró que desde diciembre de 2018 está totalmente ajeno a la política en esa entidad, y tampoco tiene comunicación con miembros del magisterio chiapaneco o líderes de la sección sindical.

“Por supuesto que lo descarto. Estoy totalmente ajeno a la política local en Chiapas. Desde que dejé el gobierno, en diciembre de 2018, no he regresado al estado y por supuesto que no he vuelto a tener ninguna comunicación con ningún miembro ni líder del magisterio chiapaneco”, expresó.

El senador afirmó que es totalmente respetuoso del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, “a quien deseo que siempre tenga mucho éxito en su gobierno y , por supuesto , a nivel federal tenemos una alianza donde estamos como partido apoyando las reformas del Presidente”.

dza