¿Por qué los alcaldes electos denunciaron haber sido agredidos y qué responde la autoridad local?

El pleno del Congreso de la Ciudad de México discutió por una hora la confrontación que se registró por la mañana fuera del recinto entre alcaldes electos de la Unión de Alcaldías (UNA CdMx) y elementos de seguridad, en la cual resultó herida la próxima titular de Álvaro Obregón, Lía Limón.

En sesión extraordinaria virtual, el coordinador y vicecoordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo y Jorge Gaviño, respectivamente, condenaron los actos de violencia y coincidieron en que el problema es una falta de sensibilidad política por parte de las autoridades capitalinas.

Incluso señalaron que cuando se gobierna de esa forma el resultado podría generar violencia como la que se vivió, por ello pidieron que se llamará la atención a los policías y a quienes hacen política afuera.

En tanto, la panista, Gabriela Salido expuso que ni cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum hubo tantos cercos policiacos en los alrededores de la sede del recinto legislativo.

“El incidente es francamente penoso cerrar la I legislatura con semejante escándalo y sin la disposición de escuchar a nadie, y también es falso que no exista el cuerpo de granaderos. Hoy tenemos granaderos, tres cercos, tenemos violencia, intolerancia y provocación”, puntualizó.

En el ánimo de calmar los reclamos, la morenista, Guadalupe Chavira exhortó a la Mesa Directiva, dirigida por Ana Patricia Baez, iniciar de manera urgente una mesa de diálogo con el gobierno capitalino para aclarar lo ocurrido y es que se debe garantizar la seguridad y el mejor trato a los representantes populares.

No obstante, el coordinador de Morena, José Luis Rodríguez volvió a encender la llama de la confrontación al señalar que fue la Baez quien solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana un operativo consecuencia del periodo extraordinario que se llevaría a cabo.

Asimismo, pidió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) llevar a cabo una mesa de diálogo con los alcaldes electos. A su vez, la coordinadora de Morena, Martha Ávila apuntó “no son ciudadanos de primera para que se les de un trato especial, ellos conocen los caminos institucionales”, incluso, dijo que cuestionó de manera personal a la Mesa Directiva para ver si había algún oficio en el que notificaban que asistirían al recinto.

A estos cuestionamientos, la panista, Ana Patricia Baez confirmó que solicitaron apoyo de elementos de seguridad pero “no es responsable del actuar de las instituciones por cualquier tipo de violencia”.

En tanto, la alcaldesa electa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña que lo único que han pedido es la oportunidad de platicar con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y en diversas ocasiones han puesto pretextos para no realizarlas.

“Bueno si a quienes hemos sido electos no se nos puede recibir que pasará con toda la demás gente… ¿de veras habrá diálogo? Con credencial en mano y que nos dejaran pasar; los granaderos que encabezaban la valla no me iban a dejar pasar, acabaron el diálogo y con los escudos nos empezaron a golpearnos”, apuntó.