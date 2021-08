Los tres órdenes de gobierno debemos colaborar para mejorar los entornos escolares, señala Santiago Taboada

Santiago Taboada, alcalde electo de Benito Juárez, anunció que la demarcación ofrecerá 500 pruebas gratuitas de COVID-19 a los alumnos de las escuelas que regresan a clases presenciales este 30 de agosto.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, dijo que la alcaldía lleva semanas emprendiendo labores de revisión y apoyo en los inmuebles de las escuelas públicas y ha destinado partidas presupuestales importantes para que el regreso a las aulas sea seguro.

"Llevamos dos años invirtiendo de manera sostenida más de 20 millones de pesos en escuelas públicas, aunque no son facultad de la alcaldía, pero creemos que es una manera de ayudar, de tranquilizar a los papás y hay decirlo, en este regreso y en esta pandemia no valen los cálculos políticos".

Agregó que la entrega de pruebas gratuitas será para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, aunque no vivan en Benito Juárez, pero sean población estudiantil de la demarcación.

Indicó que se consiguieron pruebas a muy bajo costo, principalmente de las de antígenos tanto para los padres y madres de familia, como para los docentes, y si tienen gran demanda, se ofrecerán a precios accesibles.

El módulo de las pruebas de bajo costo ya fue instalado en la explanada de la alcaldía, mientras que las gratuitas estarán disponibles en el Centro de Atención y Especialidad Médica.

Condiciones de las escuelas

Santiago Taboda dijo que no se puede negar que un papá, mamá, una asociación de padres de familia o escuela señalen que desde hace años no les lavan la cisterna, no han limpiado los tinacos, y no ayudan con los cambios en los baños.

"No podemos dejar que siga pasando eso, porque simple y sencillamente no les gusta que invirtamos en las escuelas, yo lo seguiré haciendo porque creo que es la única manera de terminar con mucha de la desigualdad que tenemos en este país".

Aseguró que ha tenido buena coordinación con las autoridades federales para lo relacionado con las escuelas y continuará en ello, ya que estos espacios requieren intervención, y los tres órdenes de gobierno tenemos que seguir colaborando mejorar los entornos escolares tanto en términos de infraestructura como de entorno social.